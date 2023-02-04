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АПЛ. Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0. Деградация продолжается
Очередной ужасный матч от команды Юргена Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Брентфорд” – “Ливерпуль” 3:1, “Брайтон” – “Ливерпуль” 3:0, “Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 3:0. Команда Юргена Клоппа пропускает в третьем подряд гостевом матче АПЛ три гола. “Ливерпуль” занимает десятое место в чемпионате. “Красные” пропустили столько же голов, сколько “Эвертон” (28). “Ливерпуль” ныне – это середняк АПЛ. Это новая реальность, к которой сложно привыкнуть.
Фактически, исход поединка уже был предрешен на двенадцатой минуте. “Ливерпуль” очень быстро пропустил два гола. Очень хрупкой, очень уязвимой выглядит команда Юргена Клоппа у своих ворот. “Красные” играют без уверенности в себе, без какой-либо концентрации, иначе такие голы объяснить как-то сложно.
В первом мяче Матип позволил Хвану принять мяч в штрафной, а затем сам же не смог среагировать на прострел/удар корейца, и от центрбека “красных” мяч залетел в ворота.
Второй гол – просто стандарт. Гомес и Алиссон не поняли друг друга, центрбек “Ливерпуля” неудачно выбил мяч, первый удар Доусона был заблокирован, но затем эцк-игрок “Вест Хэма” вколотил мяч под перекладину.
Three goals. Three points.— Wolves (@Wolves) February 4, 2023
What an afternoon at Molineux ???? pic.twitter.com/clLE2xBAFD
Что-то положительное в игре “Ливерпуля” мы увидели только после перерыва. Тьяго и Александер-Арнольд старались создавать какие-то моменты, у Нуньеса и Кейта были удары, но реализация уже в который раз подвела “Ливерпуль”, и стоило “Вулверхэмптону” впервые перейти половину поля соперника во втором тайме, как команда Хулена Лопетеги забила третий гол. Прекрасная контратака с участием Адама Траоре и Рубена Невеша, на игру “Ливерпуля” в обороне снова смотреть было очень тяжело.
“Это был ужасный старт. Нельзя пропускать такие голы. Но мы их пропустили, и проигрывали 0:2 по своей вине. Мы играли пассивно в этом отрезке игры. Я не могу объяснить почему. Нет никаких оправданий. Это нужно менять. Если так начинаешь матчи, но не заслуживаешь ничего в Премьер-лиге. У меня нет слов, не могу понять, что произошло в первые 15 минут”, – сказал после матча Юрген Клопп.
В следующем туре “Ливерпуль” сыграет против “Эвертона”, который почувствовал в уверенность в себе после победы над “Арсеналом”. Замечательное будет дерби.
FULL-TIME Wolves 3-0 Liverpool— Premier League (@premierleague) February 4, 2023
A dominant performance from Julen Lopetegui’s side sees Wolves climb up to fifteenth#WOLLIV pic.twitter.com/faUx9oztsw
Чемпионат Англии, 22-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 3:0
Голы: Матип 5 (авт.), Доусон 12, Невеш 71
“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Аит-Нури (Хонни 83) – Лемина (Поденсе 83), Невеш, Нуньеш – Сарабия (Моутинью 61), Кунья (Хименес 60), Хван (Траоре 42)
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон (Цимикас 86), Гомес, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго (Милнер 86), Байчетич (Эллиотт 77), Кейта (Хендерсон 66) – Гакпо (Окслейд-Чемберлен 86), Нуньес, Салах
Предупреждения: Доусон 45+4 – Гомес 75
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