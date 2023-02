АПЛ. Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0. Деградация продолжается

“Брентфорд” – “Ливерпуль” 3:1, “Брайтон” – “Ливерпуль” 3:0, “Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 3:0. Команда Юргена Клоппа пропускает в третьем подряд гостевом матче АПЛ три гола. “Ливерпуль” занимает десятое место в чемпионате. “Красные” пропустили столько же голов, сколько “Эвертон” (28). “Ливерпуль” ныне – это середняк АПЛ. Это новая реальность, к которой сложно привыкнуть.

Фактически, исход поединка уже был предрешен на двенадцатой минуте. “Ливерпуль” очень быстро пропустил два гола. Очень хрупкой, очень уязвимой выглядит команда Юргена Клоппа у своих ворот. “Красные” играют без уверенности в себе, без какой-либо концентрации, иначе такие голы объяснить как-то сложно.

В первом мяче Матип позволил Хвану принять мяч в штрафной, а затем сам же не смог среагировать на прострел/удар корейца, и от центрбека “красных” мяч залетел в ворота.

Второй гол – просто стандарт. Гомес и Алиссон не поняли друг друга, центрбек “Ливерпуля” неудачно выбил мяч, первый удар Доусона был заблокирован, но затем эцк-игрок “Вест Хэма” вколотил мяч под перекладину.

