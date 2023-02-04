АПЛ. Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0. Деградация продолжается

“Брентфорд” – “Ливерпуль” 3:1, “Брайтон” – “Ливерпуль” 3:0, “Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 3:0. Команда Юргена Клоппа пропускает в третьем подряд гостевом матче АПЛ три гола. “Ливерпуль” занимает десятое место в чемпионате. “Красные” пропустили столько же голов, сколько “Эвертон” (28). “Ливерпуль” ныне – это середняк АПЛ. Это новая реальность, к которой сложно привыкнуть.

Фактически, исход поединка уже был предрешен на двенадцатой минуте. “Ливерпуль” очень быстро пропустил два гола. Очень хрупкой, очень уязвимой выглядит команда Юргена Клоппа у своих ворот. “Красные” играют без уверенности в себе, без какой-либо концентрации, иначе такие голы объяснить как-то сложно.

В первом мяче Матип позволил Хвану принять мяч в штрафной, а затем сам же не смог среагировать на прострел/удар корейца, и от центрбека “красных” мяч залетел в ворота.

Второй гол – просто стандарт. Гомес и Алиссон не поняли друг друга, центрбек “Ливерпуля” неудачно выбил мяч, первый удар Доусона был заблокирован, но затем эцк-игрок “Вест Хэма” вколотил мяч под перекладину.

Three goals. Three points.



What an afternoon at Molineux ???? pic.twitter.com/clLE2xBAFD — Wolves (@Wolves) February 4, 2023

Что-то положительное в игре “Ливерпуля” мы увидели только после перерыва. Тьяго и Александер-Арнольд старались создавать какие-то моменты, у Нуньеса и Кейта были удары, но реализация уже в который раз подвела “Ливерпуль”, и стоило “Вулверхэмптону” впервые перейти половину поля соперника во втором тайме, как команда Хулена Лопетеги забила третий гол. Прекрасная контратака с участием Адама Траоре и Рубена Невеша, на игру “Ливерпуля” в обороне снова смотреть было очень тяжело.

“Это был ужасный старт. Нельзя пропускать такие голы. Но мы их пропустили, и проигрывали 0:2 по своей вине. Мы играли пассивно в этом отрезке игры. Я не могу объяснить почему. Нет никаких оправданий. Это нужно менять. Если так начинаешь матчи, но не заслуживаешь ничего в Премьер-лиге. У меня нет слов, не могу понять, что произошло в первые 15 минут”, – сказал после матча Юрген Клопп.

В следующем туре “Ливерпуль” сыграет против “Эвертона”, который почувствовал в уверенность в себе после победы над “Арсеналом”. Замечательное будет дерби.

FULL-TIME Wolves 3-0 Liverpool



A dominant performance from Julen Lopetegui’s side sees Wolves climb up to fifteenth#WOLLIV pic.twitter.com/faUx9oztsw — Premier League (@premierleague) February 4, 2023

Чемпионат Англии, 22-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 3:0

Голы: Матип 5 (авт.), Доусон 12, Невеш 71

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Аит-Нури (Хонни 83) – Лемина (Поденсе 83), Невеш, Нуньеш – Сарабия (Моутинью 61), Кунья (Хименес 60), Хван (Траоре 42)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон (Цимикас 86), Гомес, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго (Милнер 86), Байчетич (Эллиотт 77), Кейта (Хендерсон 66) – Гакпо (Окслейд-Чемберлен 86), Нуньес, Салах

Предупреждения: Доусон 45+4 – Гомес 75