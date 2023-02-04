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Драка на поле: Зинченко повздорил с форвардом Эвертона. ВИДЕО

Англия
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(1 голосов)

Арсенал минимально уступил Эвертону

Драка на поле: Зинченко повздорил с форвардом Эвертона. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" сенсационно уступил "Эвертону" в рамках матча 22 тура английской Премьер-лиги. Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле полный матч.

В концовке встречи украинец Зинченко оказался в центре внимания, вступил в стычку с нападающим "ирисок" Нилом Мопе, что попало в трансляцию:

Стоит отметить, что Александр Зинченко получил предпоследнюю оценку среди игроков матча "Эвертон" - "Арсенал".

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Broterhood
04.02.2023 в 17:33
Мопе это нападающий
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