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Драка на поле: Зинченко повздорил с форвардом Эвертона. ВИДЕО
Арсенал минимально уступил Эвертону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" сенсационно уступил "Эвертону" в рамках матча 22 тура английской Премьер-лиги. Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле полный матч.
В концовке встречи украинец Зинченко оказался в центре внимания, вступил в стычку с нападающим "ирисок" Нилом Мопе, что попало в трансляцию:
Стоит отметить, что Александр
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04.02.2023 в 17:33
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