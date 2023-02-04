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Артета: Арсеналу нужно было больше хладнокровия и лучше контролировать игру

Англия
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Коуч "пушкарей" оценил игру своей команды против "ирисок"

Артета: Арсеналу нужно было больше хладнокровия и лучше контролировать игру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал гостевое поражение от "Эвертона" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Мы много владели мячом, но нам не хватило целенаправленности и качества в последней трети поля, хотя мы и создали много моментов. Но потом мы пропустили, а они замедлили игру, и нам было тяжело.

"Эвертон" играет с каждой командой, используя их сильную сторону – рост и физические качества. Если вы хотите контролировать игру против них, вы должны контролировать это. Сегодня мы этого не делали. Нам нужно было больше хладнокровия и лучше эмоционально контролировать игру. Мы отдали столько ненужных штрафных, а это то, что они хотят.

Сегодня я люблю своих футболистов гораздо больше, чем неделю назад или месяц назад. Легко быть рядом с кем-то, когда они побеждают. Я все еще очень горжусь всеми моими игроками, они этого заслуживают.

Это не будет путь из роз. Это будет сложно, и нам придется окопаться и играть гораздо лучше, чем мы делали это сегодня", – рассказал испанский коуч.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
BBC

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