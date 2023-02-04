Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Арсеналу нужно было больше хладнокровия и лучше контролировать игру
Коуч "пушкарей" оценил игру своей команды против "ирисок"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Мы много владели мячом, но нам не хватило целенаправленности и качества в последней трети поля, хотя мы и создали много моментов. Но потом мы пропустили, а они замедлили игру, и нам было тяжело.
"Эвертон" играет с каждой командой, используя их сильную сторону – рост и физические качества. Если вы хотите контролировать игру против них, вы должны контролировать это. Сегодня мы этого не делали. Нам нужно было больше хладнокровия и лучше эмоционально контролировать игру. Мы отдали столько ненужных штрафных, а это то, что они хотят.
Сегодня я люблю своих футболистов гораздо больше, чем неделю назад или месяц назад. Легко быть рядом с кем-то, когда они побеждают. Я все еще очень горжусь всеми моими игроками, они этого заслуживают.
Это не будет путь из роз. Это будет сложно, и нам придется окопаться и играть гораздо лучше, чем мы делали это сегодня", – рассказал испанский коуч.
Популярное сейчас
- "Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины
- Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023
- 45 минут Мудрика, победа Динамо, заявки Шахтера и Днепра-1 на еврокубки. Главные новости за 3 февраля
- Абрамович передаст для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов с продажи Челси
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев