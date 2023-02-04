Коуч Эвертона: Победа над Арсеналом дает нам платформу для движения вперед

Новоиспеченный главный тренер "Эвертона" Шон Дайч поделился мыслями после домашней победы над лондонским "Арсеналом" в матче 22 тура АПЛ.

"Все зависит от игроков, и они являются для меня центром внимания. На этой неделе они сделали многое. Минимальное требование - это максимум усилий, и мы это увидели сегодня. Они были в таком положении, когда это было неприятно ни для кого. Я все еще верю, что мы можем улучшить свою игру.

Я очень рад за Джеймса Тарковски (прим. – форвард своим голом принес победу "ирискам"). Я получил огромную радость от развития его карьеры.

Это дает нам платформу для движения вперед. На этой неделе мы сделали многое. Чтобы одержать победу над лидером лиги – нам удалось успокоить игру. Я хочу, чтобы игроки поняли основы моей игры", - сказал наставник "ирисок".