Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1. С удалением играть интереснее

Английская Премьер-лига, 22-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Андре Марринер

Недавно "манкунианцы" потеряли победу над "стекольщиками" на последних секундах, сыграв со счетом 1:1. Сегодня же тен Хаг проделал масштабную работу над ошибками. Целый матч был посвящен ей. И это принесло результат!

В этот раз счет был открыт очень быстро. На пятой минуте Рашфорд прострелил в штрафную и попал в руку Хьюзу. Арбитр сначала не увидел пенальти, но после подсказки ассистентов и просмотра VAR указал на точку. Фернандеш развел мяч и голкипера по углам, пробив в левую от себя сторону.

После забитого гола МЮ, как любит в этом сезоне, не отдал мяч сопернику. У хозяев было огромное преимущество, в том числе и 12 ударов по воротам до перерыва, однако не хватало опасных шансов и тем более голов. Можно вспомнить удар Вегхорста головой после подачи с углового – Гуайта парировал.

Во втором тайме "манкунианцы" уменьшили свою атакующую назойливость, однако даже при таких условиях удалось забить. В затяжной атаке Гарначо отдал налево на Шоу, тот прострелил, а Рашфорд забил свой 10-й гол в этом чемпионате.

Счет предполагал сценарий спокойного завершения матча, однако один момент изменил все. После схватки Шлуппа и Антони возникла более масштабная схватка, в ходе которой Каземиро взял за глоток Хьюза. Арбитр это увидел после просмотра VAR и показал опорнику его первую красную прямую в карьере. Следующие три матча бразилец точно пропустит.

Гости сразу же забили: тот же Шлупп лучше сориентировался во время углового и переправил удар Дукуре над де Хеа. До этого испанец еще спас после хорошего удара головой от Гуэхи. Короче говоря, "стекольщики" побежали отыгрываться.

Тен Хаг отреагировал на это сначала укреплением центра поля (Забитцер), а затем игрой сразу с четырьмя центрбеками (Линделеф и Магуайр). После этого моментов у гостей не было. Замены тен Хага отлично усилили и укрепили игру, а лучше всего это сделал Забитцер – даже разгонял контратаки.

На следующие поединки АПЛ "манкунианцы" выйдут сразу без двух основных хавбеков: Каземиро и Эриксена. У тен Хага как раз есть возможность попробовать Забитцера со старта, а Фреда опустить ниже – это уже нидерладец сам будет разбираться. А пока МЮ третий, по крайней мере, до конца матча "Ньюкасла" против "Вест Хэма".

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Фернандеш 7 (пен.), Рашфорд 62 – Шлупп 76

Кристал Пэлас: Гуайта – Клайн, Ричардс, Гуэхи, Митчелл – Дукуре, Хьюз – Аю, Олисе, Шлупп – Эдуар

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Фернандеш, Каземиро, Фред – Антони, Вегхорст, Рашфорд

Предупреждение: Антони 67 – Митчелл 45+1, Шлупп 67

Удаление: Каземиро 70 (прямая красная)