  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ньюкасл теряет место в первой тройке после ничьи с Вест Хэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ньюкасл теряет место в первой тройке после ничьи с Вест Хэмом

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Десятая ничья сорок в чемпионате

АПЛ. Ньюкасл теряет место в первой тройке после ничьи с Вест Хэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 22-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Вест Хэм” 1:1

Голы: Уилсон 3 – Пакета 32

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Уиллок (Андерсон 81), Лонгстафф, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 81), Уилсон, Сен-Максимен (Гордон 69)

“Вест Хэм”: Фабианский – Агер, Огбонна, Керер (Джонсон 46) – Эмерсон, Райс, Пакета (Соучек 74), Цоуфал (Даунз 90+2) – Бенрахма (Форнальс 74), Боуэн – Антонио (Ингз 80)

Предупреждения: Уиллок 45, Жоэлинтон 57

По теме
yellow-arrow
Лопетеги - о победе над Ливерпулем: Сегодня мы счастливы
yellow-arrow
Клопп - о поражении Ливерпуля в матче с Вулверхэмптоном: Я не могу подобрать слов
yellow-arrow
В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Каллум Уилсон Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде