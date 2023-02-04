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АПЛ. Ньюкасл теряет место в первой тройке после ничьи с Вест Хэмом
Десятая ничья сорок в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Вест Хэм” 1:1
Голы: Уилсон 3 – Пакета 32
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Уиллок (Андерсон 81), Лонгстафф, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 81), Уилсон, Сен-Максимен (Гордон 69)
“Вест Хэм”: Фабианский – Агер, Огбонна, Керер (Джонсон 46) – Эмерсон, Райс, Пакета (Соучек 74), Цоуфал (Даунз 90+2) – Бенрахма (Форнальс 74), Боуэн – Антонио (Ингз 80)
Предупреждения: Уиллок 45, Жоэлинтон 57
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