  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп - о поражении Ливерпуля в матче с Вулверхэмптоном: Я не могу подобрать слов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп - о поражении Ливерпуля в матче с Вулверхэмптоном: Я не могу подобрать слов

Англия
(1 голосов)

Наставник "классных" раздосадован игрой своих подопечных

Клопп - о поражении Ливерпуля в матче с Вулверхэмптоном: Я не могу подобрать слов

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Вулверхэмптон" неожиданно разгромил "Ливерпуль" в домашнем матче в рамках 22-го тура английской Премьер лиги.

Главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клоп подвел итоги матча, рассказав, почему его команде вновь не удалось одержать победу в чемпионате Англии:

"Очевидно, это было ужасное начало. Два гола, которые не могут случиться вот так. Но это случилось. Мы должны были лучше защищаться. В тот период мы были пассивны, и я не могу этого объяснить. Этому нет оправдания", приводит слова Клоппа издание BBC.

Также, немецкий специалист похвалил "волков", сказав, что соперник добыл вполне заслуженную победу:

"Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать для этого слов. Я снова стою здесь, и в этот раз у меня нет никаких объяснений, извините. Гол во втором тайме был, пожалуй, первым, когда они пересекли линию штрафной. Но у нас были свои шансы для взятия ворот, и мы могли сократить отставание в счёте. Но в итоге правильно, что мы проиграли. Потому что когда ты так начинаешь матчи в АПЛ, то ничего не заслуживаешь. «Волки» честно заработали эти три очка", - добавил Клопп.

После проигранного матча "Ливерпуль" опустился на десятую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

По теме
yellow-arrow
Лопетеги - о победе над Ливерпулем: Сегодня мы счастливы
yellow-arrow
АПЛ. Ньюкасл теряет место в первой тройке после ничьи с Вест Хэмом
yellow-arrow
В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Вулверхэмптон Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде