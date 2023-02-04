Клопп - о поражении Ливерпуля в матче с Вулверхэмптоном: Я не могу подобрать слов

"Вулверхэмптон" неожиданно разгромил "Ливерпуль" в домашнем матче в рамках 22-го тура английской Премьер лиги.

Главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клоп подвел итоги матча, рассказав, почему его команде вновь не удалось одержать победу в чемпионате Англии:

Также, немецкий специалист похвалил "волков", сказав, что соперник добыл вполне заслуженную победу:

"Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать для этого слов. Я снова стою здесь, и в этот раз у меня нет никаких объяснений, извините. Гол во втором тайме был, пожалуй, первым, когда они пересекли линию штрафной. Но у нас были свои шансы для взятия ворот, и мы могли сократить отставание в счёте. Но в итоге правильно, что мы проиграли. Потому что когда ты так начинаешь матчи в АПЛ, то ничего не заслуживаешь. «Волки» честно заработали эти три очка", - добавил Клопп.