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Клопп - о поражении Ливерпуля в матче с Вулверхэмптоном: Я не могу подобрать слов
Наставник "классных" раздосадован игрой своих подопечных
фото - Getty Images
"Вулверхэмптон"
Главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клоп подвел итоги матча, рассказав, почему его команде вновь не удалось одержать победу в чемпионате Англии:
"Очевидно, это было ужасное начало. Два гола, которые не могут случиться вот так. Но это случилось. Мы должны были лучше защищаться. В тот период мы были пассивны, и я не могу этого объяснить. Этому нет оправдания", приводит слова Клоппа издание BBC.
Также, немецкий специалист похвалил "волков", сказав, что соперник добыл вполне заслуженную победу:
"Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать для этого слов. Я снова стою здесь, и в этот раз у меня нет никаких объяснений, извините. Гол во втором тайме был, пожалуй, первым, когда они пересекли линию штрафной. Но у нас были свои шансы для взятия ворот, и мы могли сократить отставание в счёте. Но в итоге правильно, что мы проиграли. Потому что когда ты так начинаешь матчи в АПЛ, то ничего не заслуживаешь. «Волки» честно заработали эти три очка", - добавил Клопп.
После проигранного матча "Ливерпуль" опустился на десятую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
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