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В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала
Виталий сдержал Букайо Сака и заслужил аплодисменты от фанатов команды
фото - Getty Images
22-й тур английской Премьер-лиги подарил большую сенсацию: "Эвертон", до последнего времени плавно погружавшийся на дно, обыграл единоличного лидера чемпионата "Арсенал".
Для украинских болельщиков этот поединок был возможностью увидеть в действии Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Первый отметился тем, что к концу игры не сдержал эмоций и пошел выяснять отношения с Нилом Мопе. Второй заработал предупреждение и по статистическим итогам получил одну из самых низких оценок в составе "Эвертона". Но это если говорить о цифрах. А что касается визуального впечатления, то болельщики ливерпульского клуба отмечают роль Виталия в сенсационной победе, ведь ему пришлось противостоять лидеру атак "Арсенала" Букайо Сака.
Так, Lee Butler убежден, что для Виталия Миколенко матч против "Арсенала" стал вообще лучшим в составе "Эвертона".
Dan Lawrence подметил, что фаны ирисок расстроены отсутствием атакующих навыков у Миколенко, но когда он играет классического левого защитника против сильного вингера, "он блестящий": "Сегодня Сака разорвал бы Диня на куски, думаю, а Мико заслуживает аплодисментов".
На этот твит отвечает Andy Watt: "Не стоит забывать, что Виталию Миколенко всего 23 года. Он в том же возрасте, в котором мы подписали Бейнса, и ему тоже нужно было сначала адаптироваться к команде. Он еще относительно молод для его позиции".
Ell Bretland в свою очередь верит, что "Миколенко будет преуспевать в команде Шона Дайча. Он был действительно сильным и надежным игроком круглый год до небольшого спада в последние месяцы. Сегодня, по моему мнению, он снова был великолепен. Вы действительно можете положиться на него в обороне".
I think Mykolenko will thrive in a Sean Dyche team. He'd been a really solid and dependable player all year before a little wobble in the last month. He was excellent again today though I thought. You can really rely on him defensively. Often a 7 out of 10 player.— Ell Bretland (@EllBretland) February 4, 2023
Scott Willis подсчитал, что в этом матче Сака 11 раз терял мяч, больше всех игроков. У него было 5 неудачных попыток пройти на дриблинг и 5 неточных передач. В ответ Tactically Matt отмечает, что над звездой "Арсенала" сегодня "прекрасно поработал Миколенко" за счет мгновенного давления и удвоений с Ивоби или Макнилом.
В конце концов, David Woolford заключает: "Приоритет Миколенко – оборона. Сегодня мы увидели лучшего Мико. Слава Украине".
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