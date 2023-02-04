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В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала

Англия
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(1 голосов)

Виталий сдержал Букайо Сака и заслужил аплодисменты от фанатов команды

В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

22-й тур английской Премьер-лиги подарил большую сенсацию: "Эвертон", до последнего времени плавно погружавшийся на дно, обыграл единоличного лидера чемпионата "Арсенал".

Для украинских болельщиков этот поединок был возможностью увидеть в действии Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Первый отметился тем, что к концу игры не сдержал эмоций и пошел выяснять отношения с Нилом Мопе. Второй заработал предупреждение и по статистическим итогам получил одну из самых низких оценок в составе "Эвертона". Но это если говорить о цифрах. А что касается визуального впечатления, то болельщики ливерпульского клуба отмечают роль Виталия в сенсационной победе, ведь ему пришлось противостоять лидеру атак "Арсенала" Букайо Сака.

Так, Lee Butler убежден, что для Виталия Миколенко матч против "Арсенала" стал вообще лучшим в составе "Эвертона".

Dan Lawrence подметил, что фаны ирисок расстроены отсутствием атакующих навыков у Миколенко, но когда он играет классического левого защитника против сильного вингера, "он блестящий": "Сегодня Сака разорвал бы Диня на куски, думаю, а Мико заслуживает аплодисментов".

На этот твит отвечает Andy Watt: "Не стоит забывать, что Виталию Миколенко всего 23 года. Он в том же возрасте, в котором мы подписали Бейнса, и ему тоже нужно было сначала адаптироваться к команде. Он еще относительно молод для его позиции".

Ell Bretland в свою очередь верит, что "Миколенко будет преуспевать в команде Шона Дайча. Он был действительно сильным и надежным игроком круглый год до небольшого спада в последние месяцы. Сегодня, по моему мнению, он снова был великолепен. Вы действительно можете положиться на него в обороне".

Scott Willis подсчитал, что в этом матче Сака 11 раз терял мяч, больше всех игроков. У него было 5 неудачных попыток пройти на дриблинг и 5 неточных передач. В ответ Tactically Matt отмечает, что над звездой "Арсенала" сегодня "прекрасно поработал Миколенко" за счет мгновенного давления и удвоений с Ивоби или Макнилом.

В конце концов, David Woolford заключает: "Приоритет Миколенко – оборона. Сегодня мы увидели лучшего Мико. Слава Украине".

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.02.2023 в 21:25
Це його схема
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