В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала

22-й тур английской Премьер-лиги подарил большую сенсацию: "Эвертон", до последнего времени плавно погружавшийся на дно, обыграл единоличного лидера чемпионата "Арсенал".

Для украинских болельщиков этот поединок был возможностью увидеть в действии Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Первый отметился тем, что к концу игры не сдержал эмоций и пошел выяснять отношения с Нилом Мопе. Второй заработал предупреждение и по статистическим итогам получил одну из самых низких оценок в составе "Эвертона". Но это если говорить о цифрах. А что касается визуального впечатления, то болельщики ливерпульского клуба отмечают роль Виталия в сенсационной победе, ведь ему пришлось противостоять лидеру атак "Арсенала" Букайо Сака.

Так, Lee Butler убежден, что для Виталия Миколенко матч против "Арсенала" стал вообще лучшим в составе "Эвертона".

Dan Lawrence подметил, что фаны ирисок расстроены отсутствием атакующих навыков у Миколенко, но когда он играет классического левого защитника против сильного вингера, "он блестящий": "Сегодня Сака разорвал бы Диня на куски, думаю, а Мико заслуживает аплодисментов".

На этот твит отвечает Andy Watt: "Не стоит забывать, что Виталию Миколенко всего 23 года. Он в том же возрасте, в котором мы подписали Бейнса, и ему тоже нужно было сначала адаптироваться к команде. Он еще относительно молод для его позиции".

Ell Bretland в свою очередь верит, что "Миколенко будет преуспевать в команде Шона Дайча. Он был действительно сильным и надежным игроком круглый год до небольшого спада в последние месяцы. Сегодня, по моему мнению, он снова был великолепен. Вы действительно можете положиться на него в обороне".

I think Mykolenko will thrive in a Sean Dyche team. He'd been a really solid and dependable player all year before a little wobble in the last month. He was excellent again today though I thought. You can really rely on him defensively. Often a 7 out of 10 player.