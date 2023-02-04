Лопетеги - о победе над Ливерпулем: Сегодня мы счастливы

"Вулверхэмптон" сенсационно нанес разгромное поражение "Ливерпулю" в гостевом матче в рамках 22 тура английской Премьер-лиги.

Испанский наставник "волков" Хулен Лопетеги подвел итоги победного матча, поблагодарив своих подопечных на яркое выступление на футбольном поле:

"Мы счастливы, безусловно. Нам нужны победы для достижения нашей цели, а сегодня мы играли с очень хорошей командой. Думаю, что в первом тайме мы их переиграли, забили два гола. Иногда ты переигрываешь соперника, но не забиваешь, а во втором тайме они выступили лучше нас. Мы сильно пострадали в первые 20-25 минут. Затем мы вернулись в игру после нескольких изменений и сделали счет крупнее", - цитирует испанца издание BBC.

Также, Лопетеги оценил уровень игры команды Юргена Клоппа, рассказав, за счет чего его команде удалось добыть уверенную победу:

"С такими командами ты должен быть очень близок к совершенству, если не забиваешь, а иногда этого недостаточно. Мы стараемся хорошо защищаться, быть агрессивными и хорошо отрабатывать на подборах. Я хочу выделить команду в целом. Они играли очень хорошо, и мы старались соответствовать уровню "Ливерпуля". Мы преодолевали себя, когда должны были, играя против одной из лучших команд. Сегодня мы счастливы", - добавил специалист.