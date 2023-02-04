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"Ты знаешь почему": Клопп повздорил с журналистом на пресс-конференции после поражения Ливерпуля
Тренеру не понравился вопрос журналиста
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
"Вулверхэмптон" неожиданно разгромил "Ливерпуль" в домашнем матче в рамках 22-го тура английской Премьер лиги.
На пресс-конференции после матча наставник "красных" не смог сдержать эмоций, отвечая на вопросы журналистов. Один из поставленных вопросов вывел немецкого наставника из себя, после чего Клопп повздорил с представителями СМИ.
"Почему команда медленно так начинает свои матчи, проблема в психологии, подготовке к матчам?, - поинтересовался журналист.
Юрген Клопп взбесился от данного вопроса и ответил в довольно грубой форме, усомнившись в его профессиональных качествах:
"Трудно отвечать тебе, ты знаешь почему, потому что ты пишешь, если кто-то задаст такой же вопрос, я отвечу”, - возмутился Клопп.
"You know why..."— This Is Anfield (@thisisanfield) February 4, 2023
Klopp ???????????????????????????? to answer one journalist in his post-match press conference ???? pic.twitter.com/yEpFOBtvvC
Напомним, ранее тренер "Ливерпуля" подвел итоги матча, не сумев подобрать слов, чтобы описать произошедшее в данном противостоянии.
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