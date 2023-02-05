Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих трансферов клубов АПЛ? Квиз

Нынешней зимой, как и прошлым летом, самым активным игроком на трансферном рынке был лондонский "Челси". Он усилился несколькими игроками, одним из которых стал действующий чемпион мира, аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. За него "аристократы" отдали лиссабонской "Бенфике" 121 миллион евро, что сделало переход латиноамериканца самым дорогим приобретением в истории АПЛ.

На этот счет мы предлагаем вам вспомнить 30 самых дорогих приобретений английских клубов. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Можно вписывать имя и фамилию, можно только фамилию, но без частиц "де", "ван" и других.