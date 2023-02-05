  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих трансферов клубов АПЛ? Квиз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих трансферов клубов АПЛ? Квиз

Англия
Обновлено
(1 голосов)

У вас есть шесть минут

Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих трансферов клубов АПЛ? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Нынешней зимой, как и прошлым летом, самым активным игроком на трансферном рынке был лондонский "Челси". Он усилился несколькими игроками, одним из которых стал действующий чемпион мира, аргентинский полузащитник Энцо Фернандес. За него "аристократы" отдали лиссабонской "Бенфике" 121 миллион евро, что сделало переход латиноамериканца самым дорогим приобретением в истории АПЛ.

На этот счет мы предлагаем вам вспомнить 30 самых дорогих приобретений английских клубов. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Можно вписывать имя и фамилию, можно только фамилию, но без частиц "де", "ван" и других.

По теме
yellow-arrow
Дайч запретил игрокам Эвертона тренироваться в шарфах и шапках
yellow-arrow
Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.02.2023
yellow-arrow
"Ты знаешь почему": Клопп повздорил с журналистом на пресс-конференции после поражения Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде