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Дайч запретил игрокам Эвертона тренироваться в шарфах и шапках

Англия
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Коуч ввел новые правила

Дайч запретил игрокам Эвертона тренироваться в шарфах и шапках

фото - Getty Images

Новина українською

Новый наставник "Эвертона" Шон Дайч ввел строгие правила тренировок команды. Он запретил футболистам тренироваться в шарфах, бафах и шапках. Также призвал каждого надевать щитки на занятия.

"Это повторяется годами, сводит меня с ума. Если ты не был вне футбола слишком долго, нельзя носить шапки. Если играешь в субботу - надо носить щитки. Это ведь не ракетная наука.

Все считают мифической историю, что это жесткие линии Шона Дайча. Это просто здравый смысл. Как тренироваться и играть, когда на тебе 14 шарфов, 15 шапок, гамаши, без щитков и в белых носочках. Это не актуально. Сказал игрокам: "Эти мифы я развею для вас прямо сейчас".

Я им объяснил. Нет ни одного игрока, которому все не объяснили бы. Был бы удивлен, если кто-нибудь из них ничего не знает. Я объясняю им все и причины этого", – сказал Дайч.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
Liverpool Echo

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