Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас. Видео голов и обзор поединка

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Кристал Пэлас" оказалась очень тяжелой, учитывая концовку поединка, хотя поначалу для манкунианцев все складывалось благоприятно.

Хозяевам удалось забить очень быстрый мяч, уже на 7-й минуте они оказались в роли лидеров после гола Фернандеша с пенальти, который был назначен за игру рукой Хьюзом. Дальше "красные дьяволы" не собирались останавливаться на достигнутом, они имели большое территориальное преимущество и несколько моментов для увеличения разницы в счете.

"Кристал Пэлас" мало чем отвечал в атаке. Лишь под занавес тайма, когда "Юнайтед" снизил давление, Де Хеа пришлось вступить в игру после дальнего удара Шлуппа. После перерыва хозяева активничали не так сильно, тем не менее, Рэшфорд сумел удвоить преимущество "Манчестера". Могло показаться, что интрига в матче убита, но произошла массовая потасовка, в которой Каземиро зачем-то начал душить Хьюза и заслуженно получил красную карточку.

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 7, Рэшфорд, 62 - Шлупп, 76