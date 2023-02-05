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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас. Видео голов и обзор поединка

Англия
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Манкунианцам было достаточно сложно

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас. Видео голов и обзор поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Кристал Пэлас" оказалась очень тяжелой, учитывая концовку поединка, хотя поначалу для манкунианцев все складывалось благоприятно.

Хозяевам удалось забить очень быстрый мяч, уже на 7-й минуте они оказались в роли лидеров после гола Фернандеша с пенальти, который был назначен за игру рукой Хьюзом. Дальше "красные дьяволы" не собирались останавливаться на достигнутом, они имели большое территориальное преимущество и несколько моментов для увеличения разницы в счете.

"Кристал Пэлас" мало чем отвечал в атаке. Лишь под занавес тайма, когда "Юнайтед" снизил давление, Де Хеа пришлось вступить в игру после дальнего удара Шлуппа. После перерыва хозяева активничали не так сильно, тем не менее, Рэшфорд сумел удвоить преимущество "Манчестера". Могло показаться, что интрига в матче убита, но произошла массовая потасовка, в которой Каземиро зачем-то начал душить Хьюза и заслуженно получил красную карточку.

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 7, Рэшфорд, 62 - Шлупп, 76

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В статье: АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
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