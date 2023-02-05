Тен Хаг: Не всегда приятно делать обратную замену, но так было нужно

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал обратную замену Алехандро Гарначо в матче с "Кристалл Пелес" (2:1):

"Сначала мы должны были увидеть, как соперник сменит свою игру. Затем нужно увидеть и предусмотреть, как можем противостоять им, играть компактно, закрывать зоны, а также иметь шансы в нападении.

Думаю, мы должны были что-либо изменить в своей игре. Не всегда приятно производить обратную замену, но это было в интересах команды, Гарначо должен принять это", - сказал тренер.