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Тен Хаг: Не всегда приятно делать обратную замену, но так было нужно
Коуч был вынужден так поступать во вчерашнем матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал обратную замену Алехандро Гарначо в матче с "Кристалл Пелес" (2:1):
"Сначала мы должны были увидеть, как соперник сменит свою игру. Затем нужно увидеть и предусмотреть, как можем противостоять им, играть компактно, закрывать зоны, а также иметь шансы в нападении.
Думаю, мы должны были что-либо изменить в своей игре. Не всегда приятно производить обратную замену, но это было в интересах команды, Гарначо должен принять это", - сказал тренер.
Напомним, Гарначо вышел на замену на 59-й минуте, но на 87-й покинул поле.
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