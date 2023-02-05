Челси приостановил переговоры о новом контракте с Маунтом

"Челси" поставил на паузу переговоры с полузащитником команды Мейсоном Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта.

Как считает Мэйсон, его ценят меньше других лидеров команды и новичков. По нынешнему контракту Маунт получает 80 тыс. фунтов в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению "Челси" утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем, например, Рахиму Стерлингу.

Возможно, переговоры возобновятся в будущем. В то же время, после покупок Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика, Мэйсон сомневается в своём статусе в клубе.

Маунт является воспитанником академии "Челси". В нынешнем сезоне игрок принял участие в 28 матчах за клуб, забил три гола и отдал шесть голевых передач.