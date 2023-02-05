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Челси приостановил переговоры о новом контракте с Маунтом
Игрок не определился со своим будущим
Фото - АПЛ / автор невідомий
"Челси" поставил на паузу переговоры с полузащитником команды Мейсоном Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта.
Как считает Мэйсон, его ценят меньше других лидеров команды и новичков. По нынешнему контракту Маунт получает 80 тыс. фунтов в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению "Челси" утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем, например, Рахиму Стерлингу.
Возможно, переговоры возобновятся в будущем. В то же время, после покупок Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика, Мэйсон сомневается в своём статусе в клубе.
Маунт является воспитанником академии "Челси". В нынешнем сезоне игрок принял участие в 28 матчах за клуб, забил три гола и отдал шесть голевых передач.
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