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Директор ПСВ: Мы не хотели продавать Мадуэке, но Челси сначала давал €25 млн, а потом 28, 32 и 35

Англия
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От предложения лондонцев было невозможно отказаться

Директор ПСВ: Мы не хотели продавать Мадуэке, но Челси сначала давал €25 млн, а потом 28, 32 и 35

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор ПСВ Марсель Брандс рассказал, что клуб в зимнее трансферное окно не собирался расставаться с нападающим Нони Мадуэке, но футболист все же перешёл в "Челси".

"Мы не хотели продавать Мадуэке в январе. Но в какой-то момент начали поступать предложения от "Челси". Сначала € 25 млн, потом 28, 32, 35, а потом сумма приблизилась к € 40 млн. Нони очень хотел вернуться в Англию, и мы согласились", - сказал функционер.

Как известно, Мадуэке является воспитанником "Тоттенхэма", откуда в 2018-м перебрался в Нидерланды. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл четыре матча, забив один мяч.

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В статье: Челси (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Нони Мадуэке
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Источник:
FabrizioRomano

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