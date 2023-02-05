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Директор ПСВ: Мы не хотели продавать Мадуэке, но Челси сначала давал €25 млн, а потом 28, 32 и 35
От предложения лондонцев было невозможно отказаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор ПСВ Марсель Брандс рассказал, что клуб в зимнее трансферное окно не собирался расставаться с нападающим Нони Мадуэке, но футболист все же перешёл в "Челси".
"Мы не хотели продавать Мадуэке в январе. Но в какой-то момент начали поступать предложения от "Челси". Сначала € 25 млн, потом 28, 32, 35, а потом сумма приблизилась к € 40 млн. Нони очень хотел вернуться в Англию, и мы согласились", - сказал функционер.
Как известно, Мадуэке является воспитанником "Тоттенхэма", откуда в 2018-м перебрался в Нидерланды. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл четыре матча, забив один мяч.
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