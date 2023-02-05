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Шансы Арсенала на чемпионство в АПЛ снизились на 12 процентов
Все это из-за проигрыша "Эвертону"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 4 февраля, на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле прошёл матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный "Эвертон" играл с лондонским "Арсеналом".
Домашняя команда при этом одержала победу со счётом 1:0, а шансы гостей на победу в лиге из-за этого снизились с 53,59% до 41,15%, по данным анализа портала Squawka.
Как известно, "Арсенал»"в матче с "Эвертоном" потерпел второе поражение в чемпионате Англии за сезон. До этого матча единственное поражение в сезоне команда Микеля Артеты потерпела в сентябре от "Манчестер Юнайтед" (1:2). Однако "Арсенал" продолжает занимать первую строчку в таблице Премьер-лиги.
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