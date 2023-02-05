Криштиану Роналду отмечает День рождения

5 февраля свой очередной День рождения – уже 38-й по счету – празднует один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду.

Обладатель пяти золотых мячей родился на португальском острове Мадейра. Начинал карьеру в "Спортинге", во время товарищеского матча с МЮ поразил как игроков, так и самого Алекса Фергюсона. В итоге английский гранд в 2003 году заплатил за Роналду 12 миллионов фунтов.

В составе МЮ трижды выигрывал АПЛ и однажды Лигу Чемпионов, Кубок Англии и дважды Кубок лиги. В 2009 году Роналду за 80 миллионов фунтов был куплен мадридским "Реалом". В тот момент трансфер стал самым дорогим в истории футбола. В Мадриде Криштиану дважды выигрывал золото Ла Лиги и еще четырежды побеждал в Лиге Чемпионов.

В 2018 за 112 миллионов евро перешел в "Ювентус", с которым дважды выиграл Серию А. В 2021 вернулся в МЮ, но этот этап карьеры вышел, мягко говоря, неудачным. В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул клуб.

Вместе со сборной Португалии Криштиану выиграл Евро-2016, побеждал в Лиге Наций, сыграл на пяти Чемпионатах мира и на каждом отмечался забитым голом. В общей сложности забил 825 голов, что многими статистиками считается лучшим показателем в истории футбола. В его коллекции 32 выигранных турнира и множество личных достижений.

В настоящее время Криштиану Роналду выступает за клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Накануне он отличился дебютным голом в составе нового клуба.