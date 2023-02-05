АПЛ. Ноттингем Форест - Лидс 1:0. Кейлор Навас показывает свой класс 

Пять из семи конкурентов “Лидса” в борьбе за выживание, если учитывать и “Ноттингем Форест”, набрали очки в матчах 22-го тура, поэтому очередное поражение “Лидса”, уже десятое в сезоне, случилось крайне не вовремя. Только разница мячей позволяет “белым” обходить восемнадцатый “Лидс”, отрыв от последнего “Саутгемптона” составляет всего три очка.

“Лидс” демонстрирует приличную результативность в кубковых матчах против соперников из низших дивизионов, но в АПЛ команда Джесси Марша испытывает заметные проблемы в атаке – всего один гол за 270 минут.

Сегодня “Лидсу” не удалось забить из-за трех обстоятельств. Первое – травма лучшего бомбардира команды Родриго. Бамфорд продолжает набирать игровой ритм после своей продолжительной травмы, а многомиллионному новичку Рюттеру еще предстоит освоиться в новой лиге и команде. Второе обстоятельство – это расточительство, в частности в первом тайме пару неплохих шансов упустил Синистерра. И третье – это уверенная игра Кейлора Наваса. 36-летний экс-кипер ПСЖ и “Реала” присоединился к “ноттингем Форест” 31 января, но сегодня костариканец появился в старте и провел безупречный матч. В первом тайме, когда у “Лидса” были возможности пробивать по воротам, Навас безошибочно справился со всеми ударами, уверенно многократный победитель Лиги чемпионов действовал и на выходах и перехватах.

Свой гол “Ноттингем Форест” забил едва ли не после единственного момента. Подачу со штрафного Гиббз-Уайта игроки “Лидса” вынесли, но прямо на ногу Джонсону, который с лета точно пробил в угол. В остальное время “Форест” старался делать игру для “Лидса” максимально некомфортной, и в итоге достиг успеха в этом начинании.

1:0 – "Лидс" не может победить в Премьер-лиге в седьмом матче подряд, “Ноттингем Форест” берет 11 очков в пяти матчах и увеличивает свой отрыв от зоны вылета.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Лидс” 1:0

Гол: Джонсон 14

“Ноттингем Форест”: Навас – Уильямс (Айю 90), Боли, Маккенна, Лоди – Мангаля (Орье 46), Фройлер, Данилу (Колбек 46) – Гиббз-Уайт – Джонсон, Вуд (Сарридж 73)

“Лидс”: Мелье – Стрейк (Фирпо 67), Купер, Вебер, Эйлинг – Рока (Маккенни 57), Адамс – Ньонто, Харрисон (Гринвуд 83), Синистерра (Саммервилл 57) – Бамфорд (Рюттер 67)

Предупреждения: Данилу 30, Боли 52, Уильямс 55, Сарридж 90+1 – Стрейк 13, Вебер 77