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АПЛ. Ноттингем Форест - Лидс 1:0. Кейлор Навас показывает свой класс
Лидс не может победить в Премьер-лиге в седьмом матче подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пять из семи конкурентов “Лидса” в борьбе за выживание, если учитывать и “Ноттингем Форест”, набрали очки в матчах 22-го тура, поэтому очередное поражение “Лидса”, уже десятое в сезоне, случилось крайне не вовремя. Только разница мячей позволяет “белым” обходить восемнадцатый “Лидс”, отрыв от последнего “Саутгемптона” составляет всего три очка.
“Лидс” демонстрирует приличную результативность в кубковых матчах против соперников из низших дивизионов, но в АПЛ команда Джесси Марша испытывает заметные проблемы в атаке – всего один гол за 270 минут.
Сегодня “Лидсу” не удалось забить из-за трех обстоятельств. Первое – травма лучшего бомбардира команды Родриго. Бамфорд продолжает набирать игровой ритм после своей продолжительной травмы, а многомиллионному новичку Рюттеру еще предстоит освоиться в новой лиге и команде. Второе обстоятельство – это расточительство, в частности в первом тайме пару неплохих шансов упустил Синистерра. И третье – это уверенная игра Кейлора Наваса. 36-летний экс-кипер ПСЖ и “Реала” присоединился к “ноттингем Форест” 31 января, но сегодня костариканец появился в старте и провел безупречный матч. В первом тайме, когда у “Лидса” были возможности пробивать по воротам, Навас безошибочно справился со всеми ударами, уверенно многократный победитель Лиги чемпионов действовал и на выходах и перехватах.
Свой гол “Ноттингем Форест” забил едва ли не после единственного момента. Подачу со штрафного Гиббз-Уайта игроки “Лидса” вынесли, но прямо на ногу Джонсону, который с лета точно пробил в угол. В остальное время “Форест” старался делать игру для “Лидса” максимально некомфортной, и в итоге достиг успеха в этом начинании.
Most @premierleague goal involvements in 2023:— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 5, 2023
5⃣ - Brennan Johnson @NFFC (⚽️⚽️⚽️????️????️)
5⃣ - Bruno Fernandes @ManUtd (⚽️⚽️⚽️????️????️)
5⃣ - Riyad Mahrez @ManCity (⚽️⚽️⚽️????️????️) pic.twitter.com/6cg0vROk42
1:0 – "Лидс" не может победить в Премьер-лиге в седьмом матче подряд, “Ноттингем Форест” берет 11 очков в пяти матчах и увеличивает свой отрыв от зоны вылета.
Чемпионат Англии, 22-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”
“Ноттингем Форест” – “Лидс” 1:0
Гол: Джонсон 14
“Ноттингем Форест”: Навас – Уильямс (Айю 90), Боли, Маккенна, Лоди – Мангаля (Орье 46), Фройлер, Данилу (Колбек 46) – Гиббз-Уайт – Джонсон, Вуд (Сарридж 73)
“Лидс”: Мелье – Стрейк (Фирпо 67), Купер, Вебер, Эйлинг – Рока (Маккенни 57), Адамс – Ньонто, Харрисон (Гринвуд 83), Синистерра (Саммервилл 57) – Бамфорд (Рюттер 67)
Предупреждения: Данилу 30, Боли 52, Уильямс 55, Сарридж 90+1 – Стрейк 13, Вебер 77
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