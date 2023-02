АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. В какие игры играет Гвардиола?

Пять матчей, пять поражений, ни одного забитого гола. “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” остается неприступной крепостью для “Манчестер Сити”.

“Тоттенхэм” провел свой лучший матч в сезоне, и это ему удалось без Антонио Конте, который остался в Италии после операции. “Тоттенхэм” был заведен и энергичен, и был настроен на борьбу в каждом эпизоде. “Сити” страдал из-за странных решений Гвардиолы и отсутствия креативности. Закономерность результата не вызывает сомнения. Победив в сегодняшнем матче, “шпоры” протянули руку помощи своему злейшему врагу, не дав “Сити” возможности сократить отставание от “Арсенала”.

В игре против “шпор” Гвардиола решил отправить Рико Льюиса, ранее игравшего левого инвертированного защитника, на правый фланг, поручив ему все те же указания – в основном действовать в центре в паре Родри, и начинать атаки. На позицию в защиту нужно было возвращаться только в редких эпизодах без мяча. Учитывая, что Льюиса готовы были встречать агрессивные и жесткие центрхавы “шпор” Хейбьерг и Бентанкур, вера Гвардиолы в 18-летнего выпускника академии продолжает впечатлять. Это был риск на грани с безумием.

Но смена позиции Льюиса – не единственное странное решение Гвардиолы. Фланговые позиции Грилиша и Мареза не вызывали вопросов, но как должны были взаимодействовать Холанд, Альварес и Бернарду Силва вопрос оставался открытым. Они и не взаимодействовали. До самого конца первого тайма у “Манчестер Сити” не было ничего, кроме владения мячом. Лучший ассистент команды Кевин Де Брюйне остался в запасе.

А “Тоттенхэм” забил своим первым ударом. Похожий мяч был забит “шпорами” и в первой игре между командами пару недель назад. В этот раз после высокого прессинга игроков “Тоттенхэма” ошибся Родри, отдав неудачный пас на Льюиса, Хейбьерг перехватил мяч и дал пас на Кейна, который, поразив ворота, забил рекордный, 267-й гол за “Тоттенхэм” и свой 200-й мяч в АПЛ.

Гол никак не повлиял на игру. Игроки “Тоттенхэма” продолжали действовать жестко в индивидуальных дуэлях, к примеру Ромеро получил свою первую желтую карточку, срубив Холанда в подкате на половине поля “Сити”. Но особенно хочется выделить правого защитника Эмерсона, это был для него лучший матч в Англии. Игра в атаке бразильского фулбека – не лучшее его качество, и именно поэтому “шпоры” подписали за 45 млн евро Педро Порро в "Спортинге". Но как нужно защищаться, Эмерсон готов тяжело работать. Сегодня бразилец очень плотно и качественно действовал против Грилиша, единственного игрока “Сити”, у которого что-то получалось в атаке.

Именно после диагонали Грилиша сравнивать счет в конце тайма мог Марез, но удар алжирца приняла на себя перекладина. Один из немного моментов, когда игроки “шпор” явно ошиблись у своих ворот.

В конечном итоге Де Брюйне вышел на поле, и эта замена Гвардиолы немного раскрыла игру. “Сити” не раз мог сравнивать счет, а “Тоттенхэм” забивать второй гол. У хозяев после контратак опасно пару пробивал Кейн, у “Сити” было нескольких ударов издали. До Холанда мяч упорно не хотел долетать. С норвежцем хорошо работал Ромеро, пару раз удачно сыграл на выходах Льорис. Впервые за два с половиной года Холанд покинул поле без единого удара.

The last time Erling Haaland started a game and didn't manage a single shot?



September 2020 (Dortmund vs. MSV Duisburg)



????#TOTMCI pic.twitter.com/akMbntLCbP