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АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. В какие игры играет Гвардиола?

Англия
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Горожане не воспользовались шансом сократить отставание от Арсенала

АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. В какие игры играет Гвардиола?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Пять матчей, пять поражений, ни одного забитого гола. “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” остается неприступной крепостью для “Манчестер Сити”.

“Тоттенхэм” провел свой лучший матч в сезоне, и это ему удалось без Антонио Конте, который остался в Италии после операции. “Тоттенхэм” был заведен и энергичен, и был настроен на борьбу в каждом эпизоде. “Сити” страдал из-за странных решений Гвардиолы и отсутствия креативности. Закономерность результата не вызывает сомнения. Победив в сегодняшнем матче, “шпоры” протянули руку помощи своему злейшему врагу, не дав “Сити” возможности сократить отставание от “Арсенала”.

В игре против “шпор” Гвардиола решил отправить Рико Льюиса, ранее игравшего левого инвертированного защитника, на правый фланг, поручив ему все те же указания – в основном действовать в центре в паре Родри, и начинать атаки. На позицию в защиту нужно было возвращаться только в редких эпизодах без мяча. Учитывая, что Льюиса готовы были встречать агрессивные и жесткие центрхавы “шпор” Хейбьерг и Бентанкур, вера Гвардиолы в 18-летнего выпускника академии продолжает впечатлять. Это был риск на грани с безумием.

Но смена позиции Льюиса – не единственное странное решение Гвардиолы. Фланговые позиции Грилиша и Мареза не вызывали вопросов, но как должны были взаимодействовать Холанд, Альварес и Бернарду Силва вопрос оставался открытым. Они и не взаимодействовали. До самого конца первого тайма у “Манчестер Сити” не было ничего, кроме владения мячом. Лучший ассистент команды Кевин Де Брюйне остался в запасе.

А “Тоттенхэм” забил своим первым ударом. Похожий мяч был забит “шпорами” и в первой игре между командами пару недель назад. В этот раз после высокого прессинга игроков “Тоттенхэма” ошибся Родри, отдав неудачный пас на Льюиса, Хейбьерг перехватил мяч и дал пас на Кейна, который, поразив ворота, забил рекордный, 267-й гол за “Тоттенхэм” и свой 200-й мяч в АПЛ.

Гол никак не повлиял на игру. Игроки “Тоттенхэма” продолжали действовать жестко в индивидуальных дуэлях, к примеру Ромеро получил свою первую желтую карточку, срубив Холанда в подкате на половине поля “Сити”. Но особенно хочется выделить правого защитника Эмерсона, это был для него лучший матч в Англии. Игра в атаке бразильского фулбека – не лучшее его качество, и именно поэтому “шпоры” подписали за 45 млн евро Педро Порро в "Спортинге". Но как нужно защищаться, Эмерсон готов тяжело работать. Сегодня бразилец очень плотно и качественно действовал против Грилиша, единственного игрока “Сити”, у которого что-то получалось в атаке.

Именно после диагонали Грилиша сравнивать счет в конце тайма мог Марез, но удар алжирца приняла на себя перекладина. Один из немного моментов, когда игроки “шпор” явно ошиблись у своих ворот.

В конечном итоге Де Брюйне вышел на поле, и эта замена Гвардиолы немного раскрыла игру. “Сити” не раз мог сравнивать счет, а “Тоттенхэм” забивать второй гол. У хозяев после контратак опасно пару пробивал Кейн, у “Сити” было нескольких ударов издали. До Холанда мяч упорно не хотел долетать. С норвежцем хорошо работал Ромеро, пару раз удачно сыграл на выходах Льорис. Впервые за два с половиной года Холанд покинул поле без единого удара.

Даже после удаления Ромеро за три минуты до конца основного времени, “Сити” не удавалось организовать качественное давление. Игроки “Тоттенхэма” работали хорошо. Конте должен быть более, чем доволен.

1:0 – “Тоттенхэм” помогает “Арсеналу”, который проиграл вчера “Эвертону”. Разрыв между лидерами остается пять очков, и у “канониров” есть игра в запасе. Но прежде всего “шпоры” решают свои турнирные задачи. Борьба за топ-4 продолжается, впервые в сезоне “Тоттенхэм” не пропустил в трех матчах подряд.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Кейн 15

“Тоттенхэм”: Льорис – Дэвис, Ромеро, Дайер – Перишич (Сессеньон 79), Бентанкур, Хейбьерг, Эмерсон – Сон (Биссума 84), Кейн, Кулушевски (Санчес 88)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке, Льюис – Марез (Де Брюйне 59), Родри, Силва (Гюндоган 84), Грилиш – Альварез, Холанд

Предупреждения: Бентанкур 23, Ромеро 26, Перишич 75, Ромеро 87 – Эдерсон 83, Уокер 90+7, Грилиш 90+7

Удаление: Ромеро 87

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Комментарии (5)
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gulfstream
05.02.2023 в 21:28
Не розумію що Пеп побачив в Аке, він дуже багато помиляється. Також, гра Гриліша подобалась більше в Астон Вілі, ніж в Сіті. Пацан впіймав зірку)
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oda1979 (Запорожье)
05.02.2023 в 21:04
Надо будет Пепуна дняхпозвонить
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0
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avatar
Spokoyno (Київ)
05.02.2023 в 20:54
Самі собі привезли, а от відігратися наснаги не вистачило... и лояльності суддів. Було два момента з потенційним пенальті у ворота господарів... Особливо останній... Хіба можна рукою в щелепу суперника заряджати А тут вирішили, що воротарю це дозволяється
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жажа_the_best (Харьков)
05.02.2023 в 20:51
Тур сенсаций по Европе!
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0
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download1 (huyersk)
05.02.2023 в 20:43
чудова новина
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0
0

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