Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма. Он третий, кто забил 200 голов за всю историю АПЛ

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн вышел на чистое первое место в списке бомбардиров своего клуба за всю его историю.

Результативный удар в матче против "Манчестер Сити" стал для Кейна 267-м в истории. У другой легенды клуба, Джимми Гривза, останется 266 голов. Среди всех действующих футболистов ближе всего к этому показателю Сон Хин Мин, имеющий 139 голевых ударов.

Также гол в ворота "Ман Сити" стал юбилейным для Кейна в АПЛ – двухсотым. За всю историю лиги только трое футболистов смогли достичь этой отметки: кроме 29-летнего Кейна также Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).