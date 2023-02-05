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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма. Он третий, кто забил 200 голов за всю историю АПЛ
Живая легенда "шпор"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн вышел на чистое первое место в списке бомбардиров своего клуба за всю его историю.
Результативный удар в матче против "Манчестер Сити" стал для Кейна 267-м в истории. У другой легенды клуба, Джимми Гривза, останется 266 голов. Среди всех действующих футболистов ближе всего к этому показателю Сон Хин Мин, имеющий 139 голевых ударов.
Также гол в ворота "Ман Сити" стал юбилейным для Кейна в АПЛ – двухсотым. За всю историю лиги только трое футболистов смогли достичь этой отметки: кроме 29-летнего Кейна также Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).
Добавим, что сейчас идет первый тайм в матче "Тоттенхэм" - "Ман Сити". На данный момент счет в пользу лондонцев 1:0. Следите за игрой в нашем текстовом онлайне
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