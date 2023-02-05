Кейн быстрее всех забил 200 голов в АПЛ

В рамках 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" дома минимально обыграл "Манчестер Сити". Победу команде Антонио Конте принес гол капитана "шпор" Харри Кейна.

Этот гол стал 200-м для английского нападающего в рамках АПЛ. Таким образом, 29-летний нападающий стал третьим игроком в истории, которому покорилось данное достижение.

Больше забитых мячей в рамках АПЛ только у бывшего форварда "Ман Юнайтед" Уэйна Руни и экс-нападающего "Ньюкасла" Алана Ширера (260).

При этом для достижения данного результата Кейну понадобилось меньше всех матчей – 304. У Ширера – 306, а у Руни – 462.