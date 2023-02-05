Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн быстрее всех забил 200 голов в АПЛ
Больше голов за всю историю чемпионата Англии забили только двое
Premierleague.com
В рамках 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм"
Этот гол стал 200-м для английского нападающего в рамках АПЛ. Таким образом, 29-летний нападающий стал третьим игроком в истории, которому покорилось данное достижение.
Больше забитых мячей в рамках АПЛ только у бывшего форварда "Ман Юнайтед" Уэйна Руни и экс-нападающего "Ньюкасла" Алана Ширера (260).
При этом для достижения данного результата Кейну понадобилось меньше всех матчей – 304. У Ширера – 306, а у Руни – 462.
Популярное сейчас
- Цыганков дебютировал в Ла Лиге
- Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО
- Динамо уверенно переигрывает представителя Дании - Супряга снова забивает
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО