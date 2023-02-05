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Кейн быстрее всех забил 200 голов в АПЛ

Англия
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Больше голов за всю историю чемпионата Англии забили только двое

Кейн быстрее всех забил 200 голов в АПЛ

Premierleague.com

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В рамках 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" дома минимально обыграл "Манчестер Сити". Победу команде Антонио Конте принес гол капитана "шпор" Харри Кейна.

Этот гол стал 200-м для английского нападающего в рамках АПЛ. Таким образом, 29-летний нападающий стал третьим игроком в истории, которому покорилось данное достижение.

Больше забитых мячей в рамках АПЛ только у бывшего форварда "Ман Юнайтед" Уэйна Руни и экс-нападающего "Ньюкасла" Алана Ширера (260).

При этом для достижения данного результата Кейну понадобилось меньше всех матчей – 304. У Ширера – 306, а у Руни – 462.

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В статье: Уэйн Руни Алан Ширер Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн
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Источник:
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