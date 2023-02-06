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Лунин на клубном ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 6-12 февраля
А еще много матчей украинских клубов и Малиновский проти ПСЖ
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UA-Футбол традиционно собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся в течение следующей недели – с 6 по 12 февраля.
Понедельник, 6 февраля
Похоже, чемпионская гонка в Серии А подходит к концу – "Наполи" оторвался очень далеко. А вот борьба за место в зоне Лиги чемпионов будет очень насыщенной. Сегодня сыграет "Лацио", который в случае победы над "Вероной" выйдет на чистое третье место. А еще стартует Winter Cup, во время которого можно посмотреть, как лидер Первой лиги будет выглядеть на фоне крепких середняков УПЛ.
- "Динамо" – "Шкендия". 16:00. Товарищеский матч
- "Полесье" – "Ворскла". 18:30. Товарищеский матч
- "Верона" – "Лацио". 19:30. Серия А. MEGOGO
Вторник, 7 февраля
Учитывая, что "Ювентусу" грозит еще одно снятие очков, ему вообще нельзя сейчас допускать осечек, иначе можно доиграться до вылета. Во вторник Старая Синьора будет экзаменовать "Салернитану". И снова Winter Cup – на этот раз "Верес" встретится с представителем Эстонии.
- "Верес" – "Левадия". 19:30. Товарищеский матч
- "Салернитана" – "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
Среда, 8 февраля
Еврокубки возвращаются! Пока на уровне Юношеской лиги, где от Украины будут играть два представителя – "Рух" и "Шахтер". Нельзя пропустить полуфинал клубного Чемпионата мира, где должен сыграть Андрей Лунин. А еще "Шахтер" сыграет с чемпионом Грузии в рамках подготовки к новому сезону. Ну и не упустите французскую классику – "Марсель" против ПСЖ, тем более если Руслан Малиновский должен выйти с первых минут.
- "Рух" – "Интер". 15:00. Юношеская лига УЕФА
- "Шахтер" – "Динамо" (Тбилиси). 16:30. Товарищеский матч
- "Хайдук" – "Шахтер". 19:00. Юношеская лига УЕФА
- "Аль-Ахли" - "Реал". 21:00. Клубный чемпионат мира
- "Манчестер Юнайтед" – "Лидс". 22:00. АПЛ
- "Марсель" – "Пари Сен-Жермен". 22:10. Кубок Франции
Пятница, 10 февраля
"Милан" не побеждал уже 7 матчей подряд, еще немного и придется увольнять Пиоли. Чтобы спасти ситуацию, нужно срочно побеждать "Торино". В Испании вполне возможен выход Цыганкова с первых минут на игру против "Кадиса" - в поединке против "Валенсии" Виктор каши не испортил. В рамках Winter Cup увидим противостояние "Полесье" и "Вереса".
- "Полесье" – "Верес". 15:00. Товарищеский матч
- "Шальке" – "Вольфсбург". 21:30. Бундеслига
- "Милан" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Кадис" – "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Суббота, 11 февраля
АПЛ сейчас для украинских болельщиков стала в разы более интересной, ведь существенно увеличилось украинское представительство. Сначала ждем Мудрика (хоть выход на замену) в игре с "Вест Хэмом". Затем Зинченко с "Арсеналом" должны реабилитироваться за поражение от "Эвертона" в матче с "Брентфордом". Наконец-то "Борнмут" Забарного примет "Ньюкасл".
Во Франции Малиновский может сыграть против "Клермона", да и другой матч весьма интересен – ПСЖ померяется силами из "Монако". В Германии обратите внимание на матч "Лейпциг" – "Унион", ведь будут встречаться вторая и четвертая команды Бундеслиги. Серия А побалует матчем претендентов на пьедестал "Лацио" – "Аталанта". А еще на субботу запланирован финал клубного ЧМ – верим, что там будет "Реал", за который будет играть в основе Лунин.
- "Вест Гэм" – "Челси". 14:30. АПЛ
- "Бавария" – "Бохум". 16:30. Бундеслига
- "Арсенал" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ
- "Монако" – ПСЖ. 18:00. Лига 1. MEGOGO
- "Борнмут" - "Ньюкасл" 19:30. АПЛ
- "Лейпциг" – "Унион Берлин". 19:30. Бундеслига
- "Лацио" – "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Клермон" – "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 12 февраля
В этот день в Англии состоится историческое противостояние – "Лидс" против МЮ. Во Франции Соболь встретится с бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, а в вечерней программе противостояния двух интересных атакующих команд - "Лиона" и "Ланса". В Италии встретятся "Ювентус" и "Фиорентина" – для фиалок это очень важно. В Испании "Вильярреал" попытается остановить мчащуюся к чемпионству "Барселону".
- "Лидс" – "Манчестер Юнайтед". 16:00. АПЛ
- "Манчестер Сити" – "Астон Вилла". 18:30. АПЛ
- "Лилль" – "Страсбург". 16:00. Лига 1. MEGOGO
- "Ювентус" – "Фиорентина". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Лион" – "Ланс". 21:45. Лига 1 . MEGOGO
- "Вильярреал" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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