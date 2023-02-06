Лунин на клубном ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 6-12 февраля

UA-Футбол традиционно собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся в течение следующей недели – с 6 по 12 февраля.

Понедельник, 6 февраля

Похоже, чемпионская гонка в Серии А подходит к концу – "Наполи" оторвался очень далеко. А вот борьба за место в зоне Лиги чемпионов будет очень насыщенной. Сегодня сыграет "Лацио", который в случае победы над "Вероной" выйдет на чистое третье место. А еще стартует Winter Cup, во время которого можно посмотреть, как лидер Первой лиги будет выглядеть на фоне крепких середняков УПЛ.

"Динамо" – "Шкендия". 16:00. Товарищеский матч

"Полесье" – "Ворскла". 18:30. Товарищеский матч

"Верона" – "Лацио". 19:30. Серия А. MEGOGO

Вторник, 7 февраля

Учитывая, что "Ювентусу" грозит еще одно снятие очков, ему вообще нельзя сейчас допускать осечек, иначе можно доиграться до вылета. Во вторник Старая Синьора будет экзаменовать "Салернитану". И снова Winter Cup – на этот раз "Верес" встретится с представителем Эстонии.

"Верес" – "Левадия". 19:30. Товарищеский матч

"Салернитана" – "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO

Среда, 8 февраля

Еврокубки возвращаются! Пока на уровне Юношеской лиги, где от Украины будут играть два представителя – "Рух" и "Шахтер". Нельзя пропустить полуфинал клубного Чемпионата мира, где должен сыграть Андрей Лунин. А еще "Шахтер" сыграет с чемпионом Грузии в рамках подготовки к новому сезону. Ну и не упустите французскую классику – "Марсель" против ПСЖ, тем более если Руслан Малиновский должен выйти с первых минут.

"Рух" – "Интер". 15:00. Юношеская лига УЕФА

"Шахтер" – "Динамо" (Тбилиси). 16:30. Товарищеский матч

"Хайдук" – "Шахтер". 19:00. Юношеская лига УЕФА

"Аль-Ахли" - "Реал". 21:00. Клубный чемпионат мира

"Манчестер Юнайтед" – "Лидс". 22:00. АПЛ

"Марсель" – "Пари Сен-Жермен". 22:10. Кубок Франции

Пятница, 10 февраля

"Милан" не побеждал уже 7 матчей подряд, еще немного и придется увольнять Пиоли. Чтобы спасти ситуацию, нужно срочно побеждать "Торино". В Испании вполне возможен выход Цыганкова с первых минут на игру против "Кадиса" - в поединке против "Валенсии" Виктор каши не испортил. В рамках Winter Cup увидим противостояние "Полесье" и "Вереса".

"Полесье" – "Верес". 15:00. Товарищеский матч

"Шальке" – "Вольфсбург". 21:30. Бундеслига

"Милан" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Кадис" – "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 11 февраля

АПЛ сейчас для украинских болельщиков стала в разы более интересной, ведь существенно увеличилось украинское представительство. Сначала ждем Мудрика (хоть выход на замену) в игре с "Вест Хэмом". Затем Зинченко с "Арсеналом" должны реабилитироваться за поражение от "Эвертона" в матче с "Брентфордом". Наконец-то "Борнмут" Забарного примет "Ньюкасл".

Во Франции Малиновский может сыграть против "Клермона", да и другой матч весьма интересен – ПСЖ померяется силами из "Монако". В Германии обратите внимание на матч "Лейпциг" – "Унион", ведь будут встречаться вторая и четвертая команды Бундеслиги. Серия А побалует матчем претендентов на пьедестал "Лацио" – "Аталанта". А еще на субботу запланирован финал клубного ЧМ – верим, что там будет "Реал", за который будет играть в основе Лунин.

"Вест Гэм" – "Челси". 14:30. АПЛ

"Бавария" – "Бохум". 16:30. Бундеслига

"Арсенал" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ

"Монако" – ПСЖ. 18:00. Лига 1. MEGOGO

"Борнмут" - "Ньюкасл" 19:30. АПЛ

"Лейпциг" – "Унион Берлин". 19:30. Бундеслига

"Лацио" – "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Клермон" – "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 12 февраля

В этот день в Англии состоится историческое противостояние – "Лидс" против МЮ. Во Франции Соболь встретится с бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, а в вечерней программе противостояния двух интересных атакующих команд - "Лиона" и "Ланса". В Италии встретятся "Ювентус" и "Фиорентина" – для фиалок это очень важно. В Испании "Вильярреал" попытается остановить мчащуюся к чемпионству "Барселону".