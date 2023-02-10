Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля

UA-Футбол традиционно собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся в течение следующей недели – с 6 по 12 февраля.

Пятница, 10 февраля

"Милан" не побеждал уже 7 матчей подряд, еще немного и придется увольнять Пиоли. Чтобы спасти ситуацию, нужно срочно побеждать "Торино". В Испании вполне возможен выход Цыганкова с первых минут на игру против "Кадиса" - в поединке против "Валенсии" Виктор каши не испортил. Наконец-то стартует Winter Cup, начало которого переносилось из-за землетрясения. Утром увидим противостояние "Полесье" и "Вереса".

"Полесье" – "Верес". 11:00. Товарищеский матч

"Шальке" – "Вольфсбург". 21:30. Бундеслига

"Милан" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Кадис" – "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 11 февраля

АПЛ сейчас для украинских болельщиков стала в разы более интересной, ведь существенно увеличилось украинское представительство. Сначала ждем Мудрика (хоть выход на замену) в игре с "Вест Хэмом". Затем Зинченко с "Арсеналом" должны реабилитироваться за поражение от "Эвертона" в матче с "Брентфордом". Наконец-то "Борнмут" Забарного примет "Ньюкасл".

Во Франции Малиновский может сыграть против "Клермона", да и другой матч весьма интересен – ПСЖ померяется силами из "Монако". В Германии обратите внимание на матч "Лейпциг" – "Унион", ведь будут встречаться вторая и четвертая команды Бундеслиги. Серия А побалует матчем претендентов на пьедестал "Лацио" – "Аталанта". А еще на субботу запланирован финал клубного ЧМ – "Реал" с Луниным в основе буде противостоять лучшей команде Азии.

"Вест Гэм" – "Челси". 14:30. АПЛ

"Бавария" – "Бохум". 16:30. Бундеслига

"Арсенал" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ

"Монако" – ПСЖ. 18:00. Лига 1. MEGOGO

"Борнмут" - "Ньюкасл" 19:30. АПЛ

"Лейпциг" – "Унион Берлин". 19:30. Бундеслига

"Реал" - "Аль-Хиляль". 21:00. Клубный ЧМ. MEGOGO

"Лацио" – "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Клермон" – "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 12 февраля

В этот день в Англии состоится историческое противостояние – "Лидс" против МЮ. Во Франции Соболь встретится с бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, а в вечерней программе противостояния двух интересных атакующих команд - "Лиона" и "Ланса". В Италии встретятся "Ювентус" и "Фиорентина" – для фиалок это очень важно. В Испании "Вильярреал" попытается остановить мчащуюся к чемпионству "Барселону".