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Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
А еще много матчей украинских клубов и Малиновский проти ПСЖ
фото - Getty Images
UA-Футбол традиционно собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся в течение следующей недели – с 6 по 12 февраля.
Пятница, 10 февраля
"Милан" не побеждал уже 7 матчей подряд, еще немного и придется увольнять Пиоли. Чтобы спасти ситуацию, нужно срочно побеждать "Торино". В Испании вполне возможен выход Цыганкова с первых минут на игру против "Кадиса" - в поединке против "Валенсии" Виктор каши не испортил. Наконец-то стартует Winter Cup, начало которого переносилось из-за землетрясения. Утром увидим противостояние "Полесье" и "Вереса".
- "Полесье" – "Верес". 11:00. Товарищеский матч
- "Шальке" – "Вольфсбург". 21:30. Бундеслига
- "Милан" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Кадис" – "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Суббота, 11 февраля
АПЛ сейчас для украинских болельщиков стала в разы более интересной, ведь существенно увеличилось украинское представительство. Сначала ждем Мудрика (хоть выход на замену) в игре с "Вест Хэмом". Затем Зинченко с "Арсеналом" должны реабилитироваться за поражение от "Эвертона" в матче с "Брентфордом". Наконец-то "Борнмут" Забарного примет "Ньюкасл".
Во Франции Малиновский может сыграть против "Клермона", да и другой матч весьма интересен – ПСЖ померяется силами из "Монако". В Германии обратите внимание на матч "Лейпциг" – "Унион", ведь будут встречаться вторая и четвертая команды Бундеслиги. Серия А побалует матчем претендентов на пьедестал "Лацио" – "Аталанта". А еще на субботу запланирован финал клубного ЧМ – "Реал" с Луниным в основе буде противостоять лучшей команде Азии.
- "Вест Гэм" – "Челси". 14:30. АПЛ
- "Бавария" – "Бохум". 16:30. Бундеслига
- "Арсенал" – "Брентфорд". 17:00. АПЛ
- "Монако" – ПСЖ. 18:00. Лига 1. MEGOGO
- "Борнмут" - "Ньюкасл" 19:30. АПЛ
- "Лейпциг" – "Унион Берлин". 19:30. Бундеслига
- "Реал" - "Аль-Хиляль". 21:00. Клубный ЧМ. MEGOGO
- "Лацио" – "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Клермон" – "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 12 февраля
В этот день в Англии состоится историческое противостояние – "Лидс" против МЮ. Во Франции Соболь встретится с бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, а в вечерней программе противостояния двух интересных атакующих команд - "Лиона" и "Ланса". В Италии встретятся "Ювентус" и "Фиорентина" – для фиалок это очень важно. В Испании "Вильярреал" попытается остановить мчащуюся к чемпионству "Барселону".
- "Лидс" – "Манчестер Юнайтед". 16:00. АПЛ
- "Манчестер Сити" – "Астон Вилла". 18:30. АПЛ
- "Лилль" – "Страсбург". 16:00. Лига 1. MEGOGO
- "Ювентус" – "Фиорентина". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Лион" – "Ланс". 21:45. Лига 1 . MEGOGO
- "Вильярреал" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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