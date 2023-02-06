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Ман Сити удивлен новыми обвинениями АПЛ и надеется закрыть вопрос “раз и навсегда”
Действующий чемпион Англии уверен в своей невиновности
Getty Images / Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” официально отреагировал на новые обвинения АПЛ в предполагаемых нарушениях финансового фэйр-плей.
Как
Если вина клуба будет доказана, ”Манчестер Сити" может ожидать целый ряд санкций, в том числе снятие очков и исключение из лиги.
“Сити” выпустил сильное заявление, в котором выразил уверенность в своей правоте.
“Манчестер Сити” удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое взаимодействие и большое количество детальных материалов, которым клуб поделился с АПЛ.
Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы обширный массив неопровержимых доказательств в его пользу был рассмотрен беспристрастно.
Таким образом, мы надеемся, что этот вопрос будет заркыт раз и навсегда”, – говорится в заявлении.
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