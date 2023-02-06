Ман Сити удивлен новыми обвинениями АПЛ и надеется закрыть вопрос “раз и навсегда”

“Манчестер Сити” официально отреагировал на новые обвинения АПЛ в предполагаемых нарушениях финансового фэйр-плей.

Как заявила английская Премьер-лига , она передала в независимую комиссию обвинения более, чем в сто нарушениях с сезона 2009/10 по 2017/18.

Если вина клуба будет доказана, ”Манчестер Сити" может ожидать целый ряд санкций, в том числе снятие очков и исключение из лиги.

“Сити” выпустил сильное заявление, в котором выразил уверенность в своей правоте.