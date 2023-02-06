Маркус Рашфорд в огненной форме, хотя в прошлом сезоне страдал. Как это произошло?

Посреди прошлой недели Рашфорд ожидаемо получил награды "Лучшего игрока Манчестер Юнайтед" и "Лучшего игрока АПЛ" в январе. А уже в субботу продолжил заниматься рутинными делами – забил гол в ворота "Кристал Пелас". С Чемпионата Мира Маркус вернулся другим игроком. Там он забил три гола и был важным элементом дошедшей до четвертьфинала сборной.

После возвращения в 13 матчах у него 11 голов и 5 ассистов (формально 4, но автогол Коуди тоже произошел после его ассиста). После Катара больше Рашфорда не забивает никто.

Пока англичанин идет к тому, чтобы провести лучший сезон в карьере. Забил 19 голов и отдал 8 ассистов в 32 матчах, оличается результативным действием в среднем каждые 90 минут. А до личного рекорда результативности осталось всего 4 гола.

Но еще в прошлом сезоне такое почти невозможно было представить. Какие же причины столь мощного камбека?

Мотивация

Чтобы оттолкнуться, нужно добраться до дна. Прошлый сезон стал самым плохим в карьере Маркуса. И командно: шестое место в таблице, ужасная игра и ни одного трофея. И индивидуально: всего 5 голов и 2 ассиста в 32 матчах. Даже дебютный сезон, в котором он сыграл 18 матчей, был лучше и по качеству, и по результативности.

Ужасному сезону 21/22 предшествовал незабитый пенальти и поражение в финале Евро-2020. А также последующие расистские унижения, которым подвергался игрок.

Беда не приходит одна. В это время Рашфорд пропустил первые два месяца сезона после операции на плече, которую он оттянул для участия в Евро. По возвращении Маркус боролся за игровое время, но не очень успешно – всего 13 матчей в старте за весь сезон.

На фоне поражения на Евро и плохой формы Маркуса критиковали за неправильные приоритеты. Это время пришлось на социальную активность, общественную деятельность, написание детских книг и так далее. Даже Сульшер намекал, что англичанину нужно сосредоточиться на футболе.

В том сезоне он даже лишился места в сборной. Гарет Саутгейт говорил, что ему нужно многое сделать, чтобы вернуться в ряды национальной команды.

Сам Маркус теперь вспоминает:

"Иногда я боролся с более психологическими проблемами. Слишком часто в прошлом сезоне я не был в должном состоянии для матчей".

То, что тогда прошел Рашфорд, проходит не так много игроков в своей карьере. Действительно ужасный спад и ментальная яма. Именно это стало мотивацией напомнить себе и всем, кто такой Маркус Рашфорд.

Подготовка к новому сезону

В то время, когда большинство игроков грелось где-то на солнечных пляжах Бали или Мальдив, Рашфорд тренировался. Сразу после окончания сезона, уже в начале июня, его Инстаграм был переполнен фотографиями и видео с тренировками. Маркус был увлечен идеей играть под руководством Эрика Тен Хага и хотел произвести впечатление на нового тренера. Под одной из фотографий была подпись "Только начало" - он готовился к перезагрузке.

Затем Рашфорд улетел в Штаты, чтобы там провести "трудовые каникулы". Несколько недель он упорно тренировался, а также общался с легендой НБА Леброном Джеймсом. Они говорили о важности правильной культуры внутри команды и правильном отношении к делу в трудные периоды.

После этого в июле был плодотворный предсезонный сбор команды. Скотт Мактомини был на сборах под руководством Моуринью и Сульшера, но говорил, что это самые изнурительные сборы в его жизни. Особенно бежать в жаркую и влажную тайскую погоду.

Сам Маркус был доволен и личным прогрессом:

"Это мой первый год, когда я в команде с начала (предсезонных сборов). Я чувствую себя гораздо лучше, чем обычно, когда еду с национальной командой и возвращаюсь на половину сборов. Важно начать все заново. Я чувствую себя более свежим и готовым, чем в прошлом сезоне".

И командным:

"Мы можем сделать много вместе. Мы уже многое улучшили. Но у нас есть много возможностей для усовершенствования. Команда значительно лучше подготовлена, чем в прошлом сезоне. Сейчас я в хорошем месте".

Качественное восстановление и предсезонная подготовка позволили Рашфорду вернуть свои лучшие кондиции в этом сезоне.

Тренерский штаб

Эрик Тэн Хаг первый сезон в Манчестере. Но уже меняет команду буквально на глазах. После трансфера Криштиану клуб штормило, как на поле, так и вне его. Приход нидерландского тренера кардинально сменил две вещи. Дисциплина внутри команды и рисунок игры. Обе хорошо влияют на Рашфорда.

Одно из первых изменений – дисциплина. Были введены определенные правила, которые нельзя нарушать. Из любопытного: запретили телефоны во время еды, чтобы игроки больше общались между собой. А также игроков из-за границы побуждают изучать английский. Казалось бы, в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, такие вещи должны быть по умолчанию. Но они стали появляться только сейчас.

Бруну Фернандеш так комментировал изменения: "Вы должны соблюдать правила. Тренер строг по этому поводу. И мне это нравится. Он принес дисциплину. Я думаю, этого нам не хватало в прошлом сезоне. Все должны двигаться в одном направлении".

И сам Рашфорд попал в неприятную историю в связи с дисциплиной. Матч с "Вулверхэмптоном" он начал в запасе по дисциплинарным причинам. Ожидаете что-то на типа пропуска тренировки или неуважения к тренеру? На самом деле, он проспал и опоздал на командное собрание.

Уже во втором тайме Рашфорд вышел на поле, забил два гола (один отменили) и вырвал победу для Манчестера. А так он отреагировал после матча:

"Это правила команды, и это ошибка, которая может произойти. Я разочарован тем, что не вышел в старте, но понимаю это решение. Я рад, что нам все же удалось победить".

Глобально тактическая роль Маркуса и стиль не сильно изменились. Но кроме дисциплины Тэн Хаг прокачал и организацию игры.

Если тезисно, владения и атаки команды стали более структурными. Манчестер гораздо больше создает, чем в прошлом сезоне. Начиная с сентября команда создает в среднем 2 xG за матч в АПЛ. В прошлом сезоне было всего 1,5. Сказывается одновременное присутствие в составе и Фернандеша, и Эриксена, которые могут находить Рашфорда своими разрезными передачами.

Также влияет более скоординированная игра нападающих. Важную роль в этом играет Бенни Маккарти – тренер нападающих, которого Тэн Хаг пригласил в свой штаб. Это очень интересный персонаж, его история заслуживает отдельного текста.

В штабе Маккарти отвечает за работу над завершением и координацию действий игроков атаки. Рашфорд в восторге:

"Он мне очень помог. В команде достаточно тренеров, настроенных на атаку – это отлично для нас, нападающих. Бенни всегда рядом, говорит с нами о том, как нам забивать больше".

Также благодаря Маккарти Маркус смог улучшить свою игру на втором этаже. В этом сезоне он уже дважды забил головой. До этого только однажды забивал два гола головой за сезон.

Фернандеш ожидал этого: "Я уже вижу работу Маккарти. Бенни был хорошим игроком и теперь отлично тренирует. Мы выполняем много упражнений: выходы один на один, завершения с разных позиций и удары головой – это было особенно сильным его качеством, поэтому я уверен, он поможет нам добавить в игре на втором этаже".

Также важны личные отношения Рашфорда с Эриком Тэн Хагом. В отличие от позднего Сульшера и Рангника нидерландец поддерживает Маркуса и доверяет ему. Вот несколько цитат:

"С первого момента сборов он меня поразил. Я и раньше знал, что Маркус – отличный игрок, но на каждой тренировке он доказывает уровень и готовность продолжать в том же духе".

"Не хочу привязываться к цифрам. Но думаю, что Маркус может забить 20 голов в АПЛ".

"Сейчас он (Рашфорд) один из лучших форвардов в мире. Лишь Мбаппе близок к нему".

Приход и уход Криштиану

Возвращение Роналду на Олд Траффорд было очень важным событием для Рашфорда. Он рос в Манчестере и был фанатом Юнайтед еще в детстве. Конечно, Криштиану был его кумиром и ролевой моделью.

"Это был невероятный опыт играть с ним. Он один из моих кумиров и тот, на кого я всегда равнялся", - сказал Маркус уже после ухода Роналду.

Рашфорд говорил, что регулярно доставал Криштиану вопросами о рационе питания, графиках восстановления и тренировок. Он говорил, что буквально хотел залезть ему в голову. Источники, близкие к команде, говорили, что приход Криштиану оказал наибольшее влияние на Рашфорда и Эланга. Они стали более упорно тренироваться и больше времени посвящать своей физической форме.

А уход Роналду дал Маркусу возможность выйти на первый план и показать себя с лучшей стороны. Ему нравилось быть в тени Криштиану, потому что тот кумир детства. Но теперь сам Рашфорд – лидер Манчестер Юнайтед. Теперь он отвечает за результаты и должен становиться кумиром для детей. Кажется, Маркус не подводит и достойно берет на себя эту ответственность.

11 голов и 5 ассистов в 13 матчах после ухода Криштиану не дадут соврать.

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Маркус Рашфорд — невероятно талантливый игрок, едва не потерявший свой потенциал. Но его пример показывает, что всегда можно начать с чистого листа и изменить обстоятельства.

Даже новое празднование Маркуса показывает: "все проблемы и ограничения в твоей голове". Он смог преодолеть трудный период и вернуться к своей лучшей форме.

"Не знаю, играл ли я когда-то так хорошо раньше, но сейчас я наслаждаюсь. У нас совсем другая ментальность, чем в прошлом сезоне. Это совсем другая команда, которая играет в другой футбол. Я наслаждаюсь тем, что делаю".

Остается только порадоваться за Рашфорда и брать пример.

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