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Бывший игрок Челси и Ньюкасла находится под завалами после землетрясения в Турции
Ещё вчера он забил победный гол своей команды на 90+7
Фото: @NUFC
Бывший игрок "Челси", "Ньюкасла" и действующий "Хатайспора" Кристиан Атсу попал под завал разрушенного здания, после ночного землетрясения в Турции.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что из-под завалов уже достали нескольких клубных сотрудников "Хатайспора".
Сейчас проводится поисково-спасательная операция. Сотни, если не тысячи оказались так же как Атсу под завалами, после землетрясения магнитудой 7.8 баллов в ночь с 5-го на 6-ое февраля.
Из-за бедствия уже погибло 1600 человек и еще тысячи пострадали.
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