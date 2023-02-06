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Бывший игрок Челси и Ньюкасла находится под завалами после землетрясения в Турции

Англия
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Ещё вчера он забил победный гол своей команды на 90+7

Бывший игрок Челси и Ньюкасла находится под завалами после землетрясения в Турции

Фото: @NUFC

Новина українською

Бывший игрок "Челси", "Ньюкасла" и действующий "Хатайспора" Кристиан Атсу попал под завал разрушенного здания, после ночного землетрясения в Турции.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что из-под завалов уже достали нескольких клубных сотрудников "Хатайспора".

Сейчас проводится поисково-спасательная операция. Сотни, если не тысячи оказались так же как Атсу под завалами, после землетрясения магнитудой 7.8 баллов в ночь с 5-го на 6-ое февраля.

Из-за бедствия уже погибло 1600 человек и еще тысячи пострадали.

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В статье: Кристиан Атсу Челси (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
dailymail.co.uk

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