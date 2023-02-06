Дело АПЛ против Манчестер Сити: более 100 нарушений и возможное исключение из лиги

Английская Премьер-лига обвинила “Манчестер Сити” в более чем 100 нарушений правил финансового фэйр-плей после четырехлетнего расследования.

Дело “Сити” передано в независимую комиссию. Как указывает АПЛ, “Сити” нарушил правила с 2009 по 2018-й год. Премьер-лига утверждает, что действующий чемпион Англии отказывался сотрудничать с расследованием.

Если вина “Сити” будет подтверждена, ему будут грозить следующие наказания: снятие очков, компенсация другим клубам, штрафы, запрет на регистрацию игроков и даже исключение из лиги.

С полным списком обвинений в адрес “Сити” можно ознакомиться на сайте Премьер-лиги и он впечатляет своим охватом и детальностью.

В чем обвиняется Манчестер Сити?

Правила финансового фэйр-плей английской Премьер-лиги устроены таким образом, чтобы клубы могли тратить столько, сколько зарабатывают. Соответственно, чтобы обойти правила нужно искусственно завысить прибыль или скрыть свои расходы.

Это главное обвинение АПЛ. Лига утверждает, что “Сити” на протяжении нескольких лет нарушал правила, согласно которым клуб должен “предоставлять достоверную финансовую информацию, которая дает точное представление о финансовой позиции клуба”. Эта информация касается доходов клуба, в частности от спонсоров, и операционных расходов.

Также АПЛ указывает на предполагаемые нарушения правил, касаемо полной информации о тренерских вознаграждениях. Нарушение могли иметь место в сезонах 2009/10 и 2012/12, когда тренером “Сити” был Роберто Манчини. Утверждается, что не предоставлял “Сити” полную информации и о вознаграждениях футболистов в сезонах 2010/11 и 2015/16.

Другими словами, “Сити”, возможно, имел “секретные” контракты с тренерами и игроками, чтобы обойти финансовую отчетность.

Также АПЛ утверждает, что “Манчестер Сити” нарушал правила финансового фейр-плей УЕФА с 2013/14 по 2017/18-й сезоны, а также правила рентабельности и устойчивого развития АПЛ с 2015/16 по 2017/18-й сезоны.

Чем расследование АПЛ отличается от УЕФА?

В 2020 году УЕФА постановил, что “Манчестер Сити” серьезно нарушал правила финансового фэйр-плей с 2012 по 2016-й года, в качестве наказания отстранил английский клуб от еврокубков на два сезона и оштрафовал его на 30 млн евро. УЕФА провел свое расследование после ряда публикаций в журнале Der Spiegel. Немецкое издание опубликовали документы из внутренней переписки сотрудников “Манчестер Сити”, которые могли свидетельствовать о том, что клуб завышал доходы от своих спонсоров для обхождения правил ФФП.

Однако в том же году “Манчестер Сити” успешно оспорил наказание УЕФА в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Решением два против одного, CAS установил, что судя по представленным документам не можно достоверно доказать вину “Сити”, а также что возможные правонарушения не вписываются в рамку срока давности по правилам УЕФА.

Расследование АПЛ отличается от УЕФА тремя важными факторами.

Как утверждает АПЛ, “Сити” отказался сотрудничать с расследованием, поэтому, чтобы получить доступ к внутренним документам “Ман Сити”, АПЛ обратился в суд. И выиграл дело. УЕФА не имел доступа ко всей необходимой документации клуба, а Премьер-лига его получила.

Нарушение правил финансового фэйр-плей в АПЛ не имеют срока давности.

“Манчестер Сити” не сможет оспорить решение независимой комиссии в CAS.

Что говорит Манчестер Сити?

Действующий чемпион Англии всегда настаивал в своей невиновности, и после публикации обвинений АПЛ, “Манчестер Сити” выпустил достаточно самоуверенное заявление.

“Манчестер Сити” удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое взаимодействие и большое количество детальных материалов, которым клуб поделился с АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы обширный массив неопровержимых доказательств в его пользу был рассмотрен беспристрастно.

Таким образом, мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда”, – говорится в заявлении.

Могут ли Манчестер Сити лишить чемпионских титулов?

“Манчестер Сити” три раза выиграл чемпионат Англии за время предполагаемых нарушений, но ряд инсайдеров утверждают, что возможные наказания клуба не будут касаться прошлых сезонов.

Насколько серьезными могут быть наказания?

За предполагаемые нарушения “Сити” может быть наказан большим штрафом или исключением из АПЛ. Бывший финансовый советник “Манчестер Сити”, юрист, специалист по правилам ФФП и по совместительству фанат “горожан” Стефан Борсон утверждает в своем твиттере, что масштаб обвинений АПЛ настолько всеобъемлющий, что если вина “Сити” будет доказана, клуб должен быть исключен из лиги.

Как скоро будет известен окончательный вердикт по делу?

Слушания комиссии будут проходить в закрытом режиме. Ее решение должно появиться на сайте АПЛ. Но как предполагают специалисты по финансам и спортивному праву, масштаб и серьезность обвинений достигли такого серьезного уровня, что дело явно выйдет за пределы комиссии и рискует растянуться на годы. “Сити” известен своим ультраскрупулезным подходу к обвинениям в свой адрес, поэтому рассмотрение вопроса будет затягиваться максимально долго и изнурительно.

Что думает о возможных финансовых нарушениях Манчестер Сити Пеп Гвардиола?

“Почему я защищаю клуб? Потому что я на него работаю. Когда клуб в чем-то обвиняется, я жду объяснений. Они все объясняют и я им верю. Я сказал клубу: “Если вы мне солгали, на следующий день меня здесь не будет. Я уйду и вы больше не будете моими друзьями. Я вам верю и доверяю вам на 100% с первого дня, и поэтому я защищаю клуб”, – сказал Гвардиола в прошлом году.