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Лидс уволил главного тренера Джесси Марша

Англия
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Американец не проработал на своей должности и года

Лидс уволил главного тренера Джесси Марша

Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Лидс уволил главного тренера Джесси Марша

Американец не проработал на своей должности и года

“Лидс” отправил в отставку главного тренера команды ДЖесси Марша. 49-летний американец проработал на своей должности менее года.

Вместе с Маршем покинут “Лидс” три его помощника. Клуб поблагодарил Марша и его ассистентов и за их усилия и пожелал успеха в будущем. “Идет процесс назначения нового тренера и его результатах мы уведомим болельщиков в ближайшие дни”, – говорится в официальном сообщении “Лидса”.

Марш возглавил “Лидс” в февраля прошлого года и сумел сохранить вместе с командой прописку в АПЛ в последнем туре, закончив сезон на 17-м месте.

Джесси Марш был уволен после поражения “Лидсу” в гостевом матче АПЛ “Ноттингем Форест” (0:1) в последнем туре. “Лидс” занимает 17-ое место, имея одинаковое количество очков с третьим с конца “Эвертоном” (18). “Белые” выиграли всего четыре матча в 20 турах АПЛ и проиграли десять раз.

Американский тренер имел полную поддержку от клуба на трансферном рынке, в частности “Лидс” подписал несколько футболистов из бывших клубов Марша “Ред Булл Зальцбург” и “РБ Лейпциг”, и трех представителей сборной США.

Свой следующий матч чемпионата “Лидс” проведет восьмого февраля против “Манчестер Юнайтед”.

По информации Daily Mail, главным кандидатом на вакантную должность стал тренер “Вест Бромвича” Карлос Корберан, который ранее работал ассистентом Марсело Бьелсы в “Лидсе”.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Лидс Юнайтед Джесси Марш
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