Лидс уволил главного тренера Джесси Марша

Американец не проработал на своей должности и года

“Лидс” отправил в отставку главного тренера команды ДЖесси Марша. 49-летний американец проработал на своей должности менее года.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties