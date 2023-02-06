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Найк не восстановил отношения с Гринвудом, несмотря на снятие обвинений
С "Юнайтед" все ещё вопросы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Nike в комментарии Mirror опроверг, что компания вновь сотрудничает с Мейсоном Гринвудом. До этого футболист в описании профиля Инстаграм добавил спортивный бренд.
"Мейсон Гринвуд больше не спортсмен Nike", – повторили свое заявление после того как футболист впервые был обвинен в сексуальном насилии в компании.
Напомним, что на прошлой неделе с Гривнуда сняли обвинения в насилии, сексуальном насилии, попытке изнасилования и угрозе убийством. Суд аргументировал это тем, что ключевые свидетели отказались давать показания и всплыла дополнительная информация.
В конце января прошлого года девушка Гринвуда в Инстаграм выставила историю, в которой высказала все эти обвинения. После этого футболиста арестовали, спонсоры разорвали с ним контракты, а "Манчестер Юнайтед" отстранил его от тренировок и перестал использовать его фамилию в коммерческих целях.
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