Найк не восстановил отношения с Гринвудом, несмотря на снятие обвинений

Nike в комментарии Mirror опроверг, что компания вновь сотрудничает с Мейсоном Гринвудом. До этого футболист в описании профиля Инстаграм добавил спортивный бренд.

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"Мейсон Гринвуд больше не спортсмен Nike", – повторили свое заявление после того как футболист впервые был обвинен в сексуальном насилии в компании.

Напомним, что на прошлой неделе с Гривнуда сняли обвинения в насилии, сексуальном насилии, попытке изнасилования и угрозе убийством. Суд аргументировал это тем, что ключевые свидетели отказались давать показания и всплыла дополнительная информация.

В конце января прошлого года девушка Гринвуда в Инстаграм выставила историю, в которой высказала все эти обвинения. После этого футболиста арестовали, спонсоры разорвали с ним контракты, а "Манчестер Юнайтед" отстранил его от тренировок и перестал использовать его фамилию в коммерческих целях.