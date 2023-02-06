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Три менеджера будут руководить Лидсом в матче против Манчестер Юнайтед

Англия
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Триумвират

Три менеджера будут руководить Лидсом в матче против Манчестер Юнайтед

Фото: leedsunited.com

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"Лидс" выпустил официальное заявление, в котором раскрыл, кто будет руководить командой в ближайших тренировках и матче с "Манчестер Юнайтед". Этим займуться сразу три человека – Майкл Скубала, Пако Галлардо и Крис Армас.

Майкл Скубала руководил командой "Лидса" U-21. Пако Галлардо является тренером по развитию, а Крис Армас присоединился к персоналу "белых" только в январе. Втроем они будут заменять уволенного ранее Джесси Марша.

Клуб идет на 17 месте в АПЛ, набрав 18 очков. Столько же у 18-го "Эвертона" в зоне вылета, а на очко меньше у "Борнмута".

8-го февраля в 22:00 "Лидс" сыграет в гостях "Манчестер Юнайтед", а уже 12-го в 16:00 примет "дьяволов" дома.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед
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Источник:
leedsunited.com

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