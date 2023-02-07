Претенденты на Де Дзерби должны будут заплатить Брайтону 13 млн евро

Экс-тренер “Шахтера” Роберто Де Дзерби быстро адаптировался к английскому футболу после своего назначения главным тренером “Брайтона” в сентябре.

“Чайки” выиграли шесть из восьми последних матчей во всех турнирах, в том числе дважды переиграв “Ливерпуль” (3:0 в чемпионате и 2:1 в четвертом раунде Кубка Англии). “Брайтон” занимает шестое место в АПЛ. Команда под руководством Де Дзерби забила 40 голов в 18 матчах.

Как информирует итальянский журналист Даниэле Лонго, Де Дзерби имеет не очень большую сумму отступных в своем контракте с “Брайтоном”. Претендентам на 43-летнего тренера придется заплатить 13 млн евро.