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Руководство Ман Сити заверило игроков на общем собрании в невиновности клуба
Горожане намерены бороться за свое имя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты и большая часть персонала “Манчестер Сити” не знали о том, что в понедельник клуб будет обвинен английской Премьер-лигой в
Как информирует The Athletic, только небольшая группа главных лиц в “Сити”, в том числе менеджер Пеп Гвардиола узнали о новостях раньше. Большинство сотрудников клуба, в частности футболисты, прочитали об обвинения в прессе или в соцсетях от своих друзей или членов семьи.
“Сити” выпустил свое
Сообщается, что "Сити" намерен работать в обычном режиме, в частности в вопросах трансферов. Но некоторая неопределенность может помешать "горожанам" заключить новые контракты с Илкаем Гюндоганом (истекает нынешним летом) и Натаном Аке и Эмериком Лапортом (до лета 2025).
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