Руководство Ман Сити заверило игроков на общем собрании в невиновности клуба

Футболисты и большая часть персонала “Манчестер Сити” не знали о том, что в понедельник клуб будет обвинен английской Премьер-лигой в масштабных финансовых махинациях .

Как информирует The Athletic, только небольшая группа главных лиц в “Сити”, в том числе менеджер Пеп Гвардиола узнали о новостях раньше. Большинство сотрудников клуба, в частности футболисты, прочитали об обвинения в прессе или в соцсетях от своих друзей или членов семьи.

“Сити” выпустил свое официальное сообщение только спустя два часа после заявления АПЛ, а еще через пару часов футболисты и футбольный персонал собрались в клубном здании на встречу с руководством клуба. CEO "Манчестер Сити" Ферран Сориано заверил футболистов, что клуб не сделал ничего плохого и пообещал очистить его имя от обвинений.

Сообщается, что "Сити" намерен работать в обычном режиме, в частности в вопросах трансферов. Но некоторая неопределенность может помешать "горожанам" заключить новые контракты с Илкаем Гюндоганом (истекает нынешним летом) и Натаном Аке и Эмериком Лапортом (до лета 2025).