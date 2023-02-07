У Сити вряд ли отберут титулы, даже если вина в финансовых нарушениях будет доказана

У "Манчестер Сити" вряд ли отберут титулы АПЛ даже если вина в финансовых нарушениях будет доказана, сообщает The Independent. Тем не менее, понижение в дивизионе или снятие очков более чем возможно.

Сообщается, что Премьер-лига вряд ли рискнет отбирать титулы у клуба, так как это может серьезно подорвать репутацию соревнования. В то же время, на репутацию сильно влияет затянувшееся расследование касаемо "Сити" и наказание, в случае доказания вины, должно быть максимально суровым.

Вчера АПЛ обвинила "Сити" в более чем 100 нарушениях финансовых правил с сезона сезона-2009/10 по сезон-2017/18. На этом фоне всего этого "горожане" заявил, что уверен в своей правоте.