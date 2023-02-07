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Манчестер Сити нанял адвоката Бориса Джонсона для защиты от АПЛ

Англия
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Один из лучших адвокатов своего поколения

Манчестер Сити нанял адвоката Бориса Джонсона для защиты от АПЛ

Фото: Bitter and Blue

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"Манчестер Сити" нанял почетного члена палаты лордов, адвоката сэра Дэвида Панника. Он консультировал Бориса Джонсона в деле о "partygate", а также доказал, что тот же в 2019-м дал незаконный совет Корлеве Елизавете II приостановить работу Парламента.

Напомним, что Премьер-лига предъявила обвинение "Манчестер Сити" в более чем 100 финансовых нарушениях. Если вина будет доказана, лубу грозит дисквалификация из АПЛ, а правлению – отстранение от футбола.

Сообщается, что Панник в ходе одного из процессов в 2020-м году получал по 3000 фунтов в час, а за досудебную подготовку и день разбирательства – 800 000.

В случае, если дело дойдет до суда адвокат будет получать от 200 до 400 тысяч фунтов в неделю. Это эквивалентно зарплате Де Брюйне – самого высокооплачиваемого футболиста "горожан".

Отметим, что после предъявления обвинений в "Сити" заявили, что уверены в своей правоте. Клуб якобы всегда шел на встречу расследованию, которое длиться уже более 4-х лет.

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В статье: Манчестер Сити Борис Джонсон
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Источник:
thelawyer.com

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