Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити нанял адвоката Бориса Джонсона для защиты от АПЛ
Один из лучших адвокатов своего поколения
Фото: Bitter and Blue
"Манчестер Сити" нанял почетного члена палаты лордов, адвоката сэра Дэвида Панника. Он консультировал Бориса Джонсона в деле о "partygate", а также доказал, что тот же в 2019-м дал незаконный совет Корлеве Елизавете II приостановить работу Парламента.
Напомним, что Премьер-лига предъявила обвинение "Манчестер Сити" в более чем 100 финансовых нарушениях. Если вина будет доказана, лубу грозит дисквалификация из АПЛ, а правлению – отстранение от футбола.
Сообщается, что Панник в ходе одного из процессов в 2020-м году получал по 3000 фунтов в час, а за досудебную подготовку и день разбирательства – 800 000.
В случае, если дело дойдет до суда адвокат будет получать от 200 до 400 тысяч фунтов в неделю. Это эквивалентно зарплате Де Брюйне – самого высокооплачиваемого футболиста "горожан".
Отметим, что после предъявления обвинений в "Сити" заявили, что уверены в своей правоте. Клуб якобы всегда шел на встречу расследованию, которое длиться уже более 4-х лет.
Популярное сейчас
- "Встретил ДРГ и умер", - в Украине ликвидирован отставной генерал-майор ВДВ РФ Ульянов
- Гармаш еще до возобновления сезона может покинуть Динамо, - источник
- СБУ разоблачила, что компании жены Медведчука финансировали российскую гвардию и мвд рф
- Поттер объяснил, почему Мудрик был заменен в перерыве
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО