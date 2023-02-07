Мудрик нашел первого Bro в Челси. Украинец выложил дружественное фото с Беном Чилвеллом

Михаил Мудрик опубликовал фото с Беном Чилвеллом из спортзала в "Челси". Украинец подписал Инстаграм историю "my bro❤️".

Примечательно, что игроки выступают на одном фланге: Мудрик – левый вингер, а Чилвелл – защитник. Опытный и знакомый с АПЛ англичанин вполне может быть "наставником" Михаила в "Челси". Тренеры часто назначают футболиста ответственного за адаптацию новичков, чтобы те передавали свои знания и помогали привыкнутьк новой обстановке.

Напомним, что Мудрик уже дебютировал за "Челси" и впечатлил английскую публику в матче с "Ливерпулем" (0:0). Встреча с "Фулхэмом" была менее успешной, украинца поменяли уже в перерыве. После матча главный тренер "синих" Грэм Поттер рассказал, что Михаил до конца не вылечился от простуды и сам настоял на том, что может играть.