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Если Сити исключат из АПЛ, клубу не гарантировано попадание в Чемпионшип. Придется начинать из низших дивизионов
Возможно придется потерять много лет, взбираясь по дивизионам назад в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" не гарантировано попадание в Чемпионшип в случае прямого исключения клуба из Премьер-лиги, сообщает The Independent. Согласно регламенту, "горожанам" необхожимо будет начинать свой путь из низших дивизионов.
В этом ключевая разница между прямым исключением из АПЛ и понижением в классе в результате снятия очков.
Тем не менее, есть шанс, что регламент могут изменить под случай "Манчестер Сити" и клубу не придется выступать в низших дивизионах.
Напомним, что у "Сити" вряд ли отнимут завоеванные трофеи, в период, когда были замечены финансовые нарушения. Это может негативно повлиять на статус АПЛ в мире.
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