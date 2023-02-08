Если Сити исключат из АПЛ, клубу не гарантировано попадание в Чемпионшип. Придется начинать из низших дивизионов

"Манчестер Сити" не гарантировано попадание в Чемпионшип в случае прямого исключения клуба из Премьер-лиги, сообщает The Independent. Согласно регламенту, "горожанам" необхожимо будет начинать свой путь из низших дивизионов.

В этом ключевая разница между прямым исключением из АПЛ и понижением в классе в результате снятия очков.

Тем не менее, есть шанс, что регламент могут изменить под случай "Манчестер Сити" и клубу не придется выступать в низших дивизионах.

Напомним, что у "Сити" вряд ли отнимут завоеванные трофеи, в период, когда были замечены финансовые нарушения. Это может негативно повлиять на статус АПЛ в мире.