  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм победил в переигровке Сандерленд. Сформировались все пары 1/8 Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм победил в переигровке Сандерленд. Сформировались все пары 1/8 Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

Матчи пятого раунда состояться через три недели

Фулхэм победил в переигровке Сандерленд. Сформировались все пары 1/8 Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Фулхэм” не смог победить представителя Чемпионшипа “Сандерленд” на своем поле в матче четвертого раунда Кубка Англии, но в переигровке команда Марку Силва забила “черным котам” на гол больше. В первом тайме мячом отметился Уилсон, а после перерыва был голепад от двух команд – Перейра забил второй мяч "Фулхэма", хозяева ответили мячом Кларка, казалось, что Курзава поставил точку, забив третий гол гостей, но Бенетт успел до финального свистка забить второй гол "Сандерленда". Победа “Фулхэма” 3:2.

Таким образом, сформировались все пары пятого раунда Кубка Англии.

28 февраля

  • “Сток Сити” (II) – “Брайтон”
  • “Лестер” – “Блэкберн” (II)
  • “Фулхэм” – “Лидс”
  • “Бристоль Сити” (II) – “Манчестер Сити”

1 марта

  • “Саутгемптон” – “Гримсби Таун” (IV)
  • “Бернли” (II) – “Флитвуд Таун” (III)
  • “Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм”
  • “Шеффилд Юнайтед” (II) – “Тоттенхэм”
По теме
yellow-arrow
Если Сити исключат из АПЛ, клубу не гарантировано попадание в Чемпионшип. Придется начинать из низших дивизионов
yellow-arrow
Зинченко признан игроком месяца в Арсенале
yellow-arrow
Потеря перед важным отрезком сезона. Капитан Тоттенхэма пропустит 6-8 недель из-за травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Фулхэм (Лондон) Сандерленд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде