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Фулхэм победил в переигровке Сандерленд. Сформировались все пары 1/8 Кубка Англии
Матчи пятого раунда состояться через три недели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Фулхэм” не смог победить представителя Чемпионшипа “Сандерленд” на своем поле в матче четвертого раунда Кубка Англии, но в переигровке команда Марку Силва забила “черным котам” на гол больше. В первом тайме мячом отметился Уилсон, а после перерыва был голепад от двух команд – Перейра забил второй мяч "Фулхэма", хозяева ответили мячом Кларка, казалось, что Курзава поставил точку, забив третий гол гостей, но Бенетт успел до финального свистка забить второй гол "Сандерленда". Победа “Фулхэма” 3:2.
Таким образом, сформировались все пары пятого раунда Кубка Англии.
28 февраля
- “Сток Сити” (II) – “Брайтон”
- “Лестер” – “Блэкберн” (II)
- “Фулхэм” – “Лидс”
- “Бристоль Сити” (II) – “Манчестер Сити”
1 марта
- “Саутгемптон” – “Гримсби Таун” (IV)
- “Бернли” (II) – “Флитвуд Таун” (III)
- “Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм”
- “Шеффилд Юнайтед” (II) – “Тоттенхэм”
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