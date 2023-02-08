Фулхэм победил в переигровке Сандерленд. Сформировались все пары 1/8 Кубка Англии

“Фулхэм” не смог победить представителя Чемпионшипа “Сандерленд” на своем поле в матче четвертого раунда Кубка Англии, но в переигровке команда Марку Силва забила “черным котам” на гол больше. В первом тайме мячом отметился Уилсон, а после перерыва был голепад от двух команд – Перейра забил второй мяч "Фулхэма", хозяева ответили мячом Кларка, казалось, что Курзава поставил точку, забив третий гол гостей, но Бенетт успел до финального свистка забить второй гол "Сандерленда". Победа “Фулхэма” 3:2.

Таким образом, сформировались все пары пятого раунда Кубка Англии.

28 февраля

“Сток Сити” (II) – “Брайтон”

“Лестер” – “Блэкберн” (II)

“Фулхэм” – “Лидс”

“Бристоль Сити” (II) – “Манчестер Сити”

1 марта