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Санчо забил за Манчестер Юнайтед впервые с сентября. Англичанин спас ничью с Лидсом – Видео
Последний месяц лечился от травмы
Фото: twitter.com/ManUtd
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо сравнял счет в матче перенесенного 8-го тура АПЛ против "Лидса" (2:2). Это первый гол 22-летнего англичанина с 15-го сентября.
Санчо появился на поле на 59-ой минуте встречи, заменив на поле Ваута Вегхорста. Уже через 10 минут он забил гол.
С конца октября Джейдон не попадал в состав из-за травм. Он вышел в матче с "Ноттингем Форест" 1-го февраля на 28 минут. В матче с "Кристал Пэлас" Санчо на поле не появился.
Санчо провел в этом сезоне 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 60 миллионов евро.
Sancho’s equaliser ????❤️ pic.twitter.com/2MJ7RLXySq— UtdPlug (@UtdPlug) February 8, 2023
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