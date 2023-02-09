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На Манчестер Юнайтед претендуют 5 инвесторов. Мягкий дедлайн для заявок – 17 февраля
Рэтклифф обратился к банкам для финансирования возможной сделки
Фото: manutd.com
На покупку "Манчестер Юнайтед" претендуют 5 инвесторов из разных уголков планеты, сообщает Daily Mail. Семья Глейзеров оценивает потенциальную сделку в 6 миллиардов фунтов.
Сообщается, что в приобретении клуба заинтересованы не имеющие отношения к "Ньюкаслу" саудовцы, не имеющие отношения к "ПСЖ" катарцы, американцы и богатейший человек Великобритании Сэр Джим Рэтклифф.
При этом Глейзеры также рассмотрят покупку части акций или сложное коммерческое сотрудничество, также по медиа и торговле. Такие формы заинтересовали более 20 инвесторов, но они уведомлены, что подобные сделки не понравятся болельщикам "Юнайтед", которые готовы принять только полную продажу клуба.
Отмечается, что Рэтклифф обратился к банкам, таким как Goldman Sachs, для финансирования потенциальной сделки.
"Мягкий дедлайн" подачи заявок – 17 февраля, но отмечается, что большинство запросов уже сделано.
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