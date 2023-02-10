"Хотят побеждать". Зинченко сравнил двух топ-тренеров АПЛ

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко, ранее защищавший цвета "Манчестер Сити", сравнил двух главных наставников этого сезона в АПЛ - Пепа Гвардиола и Микеля Артету.

"Я знал Микеля еще со времен "Сити". Он потрясающий тренер. Между Артетой и Гвардиолой много общего, но очевидно, что все они немного разные.

Все же между ними есть некоторая разница. Но сходство в том, что они оба хотят побеждать в каждой игре, и это самое главное", - заявил Зинченко.

Напомним, что "Арсенал" Артеты ныне лидирует в АПЛ, опережая "Сити" Гвардиолы на пять балов.