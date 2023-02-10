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"Хотят побеждать". Зинченко сравнил двух топ-тренеров АПЛ

Англия
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Александр работал и с Пепом, и с Микелем

"Хотят побеждать". Зинченко сравнил двух топ-тренеров АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко, ранее защищавший цвета "Манчестер Сити", сравнил двух главных наставников этого сезона в АПЛ - Пепа Гвардиола и Микеля Артету.

"Я знал Микеля еще со времен "Сити". Он потрясающий тренер. Между Артетой и Гвардиолой много общего, но очевидно, что все они немного разные.

Все же между ними есть некоторая разница. Но сходство в том, что они оба хотят побеждать в каждой игре, и это самое главное", - заявил Зинченко.

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Напомним, что "Арсенал" Артеты ныне лидирует в АПЛ, опережая "Сити" Гвардиолы на пять балов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
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