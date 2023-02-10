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Галлас: Мудрик может пожалеть о своем выборе в пользу Челси
Правда, Вильям забыл, что выбора Михаилу как раз и не оставили
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок лондонских "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас в интервью британским СМИ прокомментировал переход Михаила Мудрика к аристократам, хотя его долго торговали канониры.
"Возможно, Мудрик допустил ошибку. У него была возможность выступать за "Арсенал". Если учитывать то, как играют "канониры" в этом сезоне, он подошел бы им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе.
Представим, что "Челси" не попадает в Лигу чемпионов? А вот "Арсенал" может стать чемпионом в конце сезона.
Мудрик может пожалеть о своем выборе. Он мог бы заиграть на хорошем уровне и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но посмотрим".
Отметим, что Мудрик неоднократно заявлял о своем желании играть за "Арсенал", но в последний момент "Челси" предложил более высокую цену и руководство "Шахтера" поставило ультиматум игроку – либо этот трансфер, либо никакого. Напомним, что Михаил уже успел поучаствовать в двух матчах – в первом против "Ливерпуля" вышел на замену, во втором против "Фулхэма" играл со старта, но результативными действиями не отмечался. В субботу Михаил может сыграть против "Вест Хэма".
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