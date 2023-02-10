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Гвардиола убежден, что Сити невиновен, а клубы Премьер-лиги сговорились против горожан

Англия
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Менеджер последовательно защищает свой клуб

Гвардиола убежден, что Сити невиновен, а клубы Премьер-лиги сговорились против горожан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола высказался по поводу обвинений Премьер-лиги в финансовых махинациях.

На вопрос, настаивают ли клубы АПЛ на том, чтобы "Сити" наказали, Гвардиола сказал: "Конечно. Это АПЛ. Я не знаю, почему. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви, у вот таких людей".

Гвардиола напомнил о ситуации, когда УЕФА также обвиняла "Сити" в махинациях два года назад. Спортивный аппеляционный суд отменил решение федерации дисквалифицировать "горожан" из еврокубков.

"Девять клубов. "Бернли", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси". Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.

Это не беспрецедентная история. Это случается уже второй раз", – сказал Гвардиола.

"Вы обвиняете нас – мы должны быть дисквалифицированы, но между теми девятью командами раньше и 19 командами сейчас, между их словом и словом моих людей, извините, но я полагаюсь на слова своих людей", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Два года назад Гвардиола заявлял, что останется в клубе, несмолтря на дисквалификацию из еврокубков. В этот раз ему повторили этот вопрос.

"Я не сдвинусь с этого места, уверяю вас. Я хочу остаться больше, чем когда-либо", – закончил испанский специалист.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
skysports.com

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