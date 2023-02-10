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Эмир Катара ищет способ, как владеть и ПСЖ, и МЮ одновременно

Англия
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Он хочет показать УЕФА, что клубы будут подчинятся разным организациям

Эмир Катара ищет способ, как владеть и ПСЖ, и МЮ одновременно

qatar2022.qa

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Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани хочет приобрести "Манчестер Юнайтед" и владеть клубом параллельно с "ПСЖ", сообщает The Guardian. Он ищет способ показать УЕФА, что клубами будут управлять разные организации.

Правила УЕФА запрещают владельцам иметь два клуба, которые могут встретиться в одном и том же турнире. В Катаре занимаются поиском решения этой проблемы.

Если удастся показать, что "Манчестер Юнайтед" будет управляться одной структурой, а "ПСЖ" – другой, то покупка Катарцами вполне реальна.

Отметим, что с такой же проблемой может столкнуться Джим Рэтклифф, компания которого владеет "Ниццей", если последняя выйдет в Лигу чемпионов или любой еврокубок вместе с "МЮ". Богатейший человек Великобритании также претендует на покупку "Юнайтед".

Существует также прецедент с "Зальцбургом" и "Лейпцигом", когда клубы, принадлежащие Red Bull GmbH, встретились в Лиге Европы в 2018-м

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В статье: Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
theguardian.com

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