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Эмир Катара ищет способ, как владеть и ПСЖ, и МЮ одновременно
Он хочет показать УЕФА, что клубы будут подчинятся разным организациям
qatar2022.qa
Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани хочет приобрести "Манчестер Юнайтед" и владеть клубом параллельно с "ПСЖ", сообщает The Guardian. Он ищет способ показать УЕФА, что клубами будут управлять разные организации.
Правила УЕФА запрещают владельцам иметь два клуба, которые могут встретиться в одном и том же турнире. В Катаре занимаются поиском решения этой проблемы.
Если удастся показать, что "Манчестер Юнайтед" будет управляться одной структурой, а "ПСЖ" – другой, то покупка Катарцами вполне реальна.
Отметим, что с такой же проблемой может столкнуться Джим Рэтклифф, компания которого владеет "Ниццей", если последняя выйдет в Лигу чемпионов или любой еврокубок вместе с "МЮ". Богатейший человек Великобритании также претендует на покупку "Юнайтед".
Существует также прецедент с "Зальцбургом" и "Лейпцигом", когда клубы, принадлежащие Red Bull GmbH, встретились в Лиге Европы в 2018-м
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