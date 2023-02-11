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Почеттино отказался возглавить Лидс
Тренер не принял пропозицию о трудоустройстве
Фото: twitter.com/PSG_inside
Экс-наставник английского "Тоттенхэма" и французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино отказался возглавить "Лидс". Команда находится в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша 6 февраля.
Как известно, Почеттино, а также бывший коуч "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо отказались от возможности стать очередным наставником команды из Йоркшира.
"Лидс" на данный момент находится недалеко от зоны вылета в турнирной таблице АПЛ. Команда занимает 16-е место, имея в своём активе 19 баллов.
Напомним, 50-летний Почеттино был уволен из "ПСЖ" летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.
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