Цыганков получил оценку 6.3 за выступление в матче против Кадиса

В пятницу в матче 21 тура Ла лиги "Жирона" проиграла "Кадису" со счетом 0:2. Украинский хавбек Виктор Цыганков при этом вышел на замену на 64-й минуте матча.

Авторитетный портал Whoscored поставил Цыганкову среднюю отметку 6,3. В то же время лучшим игроком матча признан полузащитник "Кадиса" Эскаланте (8,4), забивший один из голов.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" занимает 11 позицию. В следующем туре Ла лиги "бело-красные" на своем поле встретятся с "Альмерией".