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С помощью Мудрика. Энцо и Феликс выполнили первые результативные действия за Челси

Англия
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Зимние трансферы начинают работать

С помощью Мудрика. Энцо и Феликс выполнили первые результативные действия за Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" и "Челси" встречаются в рамках 23-го тура АПЛ. На 16-й минуте "аристократы" открыли счет в матче благодаря действиям зимних новичков.

Украинский вингер Михаил Мудрик получил пас от партнера, не слишком удачно его обработал, однако в подкате доборолся и переправил мяч на Фернандеса. Энцо обыгрался с Кукурельей и выполнил заброс в штрафную на Феликса – тот в касание переправил мяч в ворота.

Для аргентинца и португальца это дебютные голевые действия в футболке “Челси”. Оба проводят свой второй поединок в составе "аристократов".

Отметим, что в стартовом составе против "молотобойцев" Грэм Поттер выпустил сразу пятерых зимних новичков: кроме Мудрика, Феликса и Энцо вышли еще Мадуэке и Бадьяшиль.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жоау Феликс Энцо Фернандес
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