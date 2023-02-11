С помощью Мудрика. Энцо и Феликс выполнили первые результативные действия за Челси

"Вест Хэм" и "Челси" встречаются в рамках 23-го тура АПЛ. На 16-й минуте "аристократы" открыли счет в матче благодаря действиям зимних новичков.

Украинский вингер Михаил Мудрик получил пас от партнера, не слишком удачно его обработал, однако в подкате доборолся и переправил мяч на Фернандеса. Энцо обыгрался с Кукурельей и выполнил заброс в штрафную на Феликса – тот в касание переправил мяч в ворота.

Для аргентинца и португальца это дебютные голевые действия в футболке “Челси”. Оба проводят свой второй поединок в составе "аристократов".

Отметим, что в стартовом составе против "молотобойцев" Грэм Поттер выпустил сразу пятерых зимних новичков: кроме Мудрика, Феликса и Энцо вышли еще Мадуэке и Бадьяшиль.