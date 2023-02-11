Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С помощью Мудрика. Энцо и Феликс выполнили первые результативные действия за Челси
Зимние трансферы начинают работать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и "Челси" встречаются в рамках 23-го тура АПЛ. На 16-й минуте "аристократы" открыли счет в матче благодаря действиям зимних новичков.
Украинский вингер Михаил Мудрик получил пас от партнера, не слишком удачно его обработал, однако в подкате доборолся и переправил мяч на Фернандеса. Энцо обыгрался с Кукурельей и выполнил заброс в штрафную на Феликса – тот в касание переправил мяч в ворота.
Для аргентинца и португальца это дебютные голевые действия в футболке “Челси”. Оба проводят свой второй поединок в составе "аристократов".
Отметим, что в стартовом составе против "молотобойцев" Грэм Поттер выпустил сразу пятерых зимних новичков: кроме Мудрика, Феликса и Энцо вышли еще Мадуэке и Бадьяшиль.
Популярное сейчас
- Россияне атаковали остров Змеиный с воздуха
- Дерби с повышенной ответственностью. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 11.02.23
- В России растет волна недовольства после неудач армии при штурме Угледара, - ISW
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал