Среди них и Мудрик. Челси впервые в своей истории в АПЛ выпустил в старте 7 игроков младше 24 лет

На матч чемпионата Англии против "Вест Хэма" наставник "Челси" Грэм Поттер выставил в стартовом составе сразу семерых игроков младше 24 лет.

Среди них Чуквунонсо Мадуэке, Бенуа Бадьяшиль, Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Рис Джеймс, Жоау Фелиш и Кай Хаверц. Никогда раньше "Челси", у которого есть прозвище "пенсионеры", не выставлял в основе на игру Премьер-лиги сразу семерых футболистов, которые были бы моложе 24 лет.