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Среди них и Мудрик. Челси впервые в своей истории в АПЛ выпустил в старте 7 игроков младше 24 лет
Команда на перспективу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На матч чемпионата Англии против "Вест Хэма" наставник "Челси" Грэм Поттер выставил в стартовом составе сразу семерых игроков младше 24 лет.
Среди них Чуквунонсо Мадуэке, Бенуа Бадьяшиль, Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Рис Джеймс, Жоау Фелиш и Кай Хаверц. Никогда раньше "Челси", у которого есть прозвище "пенсионеры", не выставлял в основе на игру Премьер-лиги сразу семерых футболистов, которые были бы моложе 24 лет.
Отметим, что после первого тайма счет в матче "Вест Хэм" – "Челси" 1:1. В голе гостей
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