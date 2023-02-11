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Среди них и Мудрик. Челси впервые в своей истории в АПЛ выпустил в старте 7 игроков младше 24 лет

Англия
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Команда на перспективу

Среди них и Мудрик. Челси впервые в своей истории в АПЛ выпустил в старте 7 игроков младше 24 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На матч чемпионата Англии против "Вест Хэма" наставник "Челси" Грэм Поттер выставил в стартовом составе сразу семерых игроков младше 24 лет.

Среди них Чуквунонсо Мадуэке, Бенуа Бадьяшиль, Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Рис Джеймс, Жоау Фелиш и Кай Хаверц. Никогда раньше "Челси", у которого есть прозвище "пенсионеры", не выставлял в основе на игру Премьер-лиги сразу семерых футболистов, которые были бы моложе 24 лет.

Отметим, что после первого тайма счет в матче "Вест Хэм" – "Челси" 1:1. В голе гостей принял участие украинец Михаил Мудрик. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол здесь.

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В статье: Челси (Лондон)
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