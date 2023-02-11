Зинченко начнет в основе матч Арсенала против Брентфорда

Украинец Александр Зинченко в очередной раз оказался в стартовом составе "Арсенала" на поединок АПЛ. Игрок традиционно разместится на левом фланге защиты.

Хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк вне заявки своей команды. Стоит отметить, что Ярмолюк еще не дебютировал в официальном матче за "пчел" и несколько раз попадал в заявку на игры.

В текущем сезоне во всех турнирах Зинченко выходил за "Арсенал" в 17 матчах, еще не забивал и заработал три желтых.