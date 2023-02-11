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Зинченко начнет в основе матч Арсенала против Брентфорда

Англия
(1 голосов)

Украинского дерби в АПЛ сегодня не будет

Зинченко начнет в основе матч Арсенала против Брентфорда

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Александр Зинченко в очередной раз оказался в стартовом составе "Арсенала" на поединок АПЛ. Игрок традиционно разместится на левом фланге защиты.

Хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк вне заявки своей команды. Стоит отметить, что Ярмолюк еще не дебютировал в официальном матче за "пчел" и несколько раз попадал в заявку на игры.

В текущем сезоне во всех турнирах Зинченко выходил за "Арсенал" в 17 матчах, еще не забивал и заработал три желтых.

Добавим, что матч "Арсенал" – "Брентфорд" состоится в субботу, 11 февраля, и начнется в 17:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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