Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко начнет в основе матч Арсенала против Брентфорда
Украинского дерби в АПЛ сегодня не будет
фото - Getty Images
Украинец Александр Зинченко в очередной раз оказался в стартовом составе "Арсенала" на поединок АПЛ. Игрок традиционно разместится на левом фланге защиты.
Хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк вне заявки своей команды. Стоит отметить, что Ярмолюк еще не дебютировал в официальном матче за "пчел" и несколько раз попадал в заявку на игры.
В текущем сезоне во всех турнирах Зинченко выходил за "Арсенал" в 17 матчах, еще не забивал и заработал три желтых.
Добавим, что матч "Арсенал" – "Брентфорд" состоится в субботу, 11 февраля, и начнется в 17:00 по Киеву. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол
Популярное сейчас
- Первый финал для Лунина. Когда и где смотреть онлайн матч Реал - Аль-Хиляль
- Россия уже столкнулась с дефицитом боеприпасов, - Канадская разведка
- Трансферы Шахтера и Динамо, матчи Яремчука и Цыганкова. Главные новости за 10 февраля
- Дело АПЛ против Манчестер Сити: более 100 нарушений и возможное исключение из лиги
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО