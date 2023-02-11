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Рэтклифф не собирается предлагать более четырех миллиардов долларов за покупку Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Переговоры далеки от завершения

Рэтклифф не собирается предлагать более четырех миллиардов долларов за покупку Манчестер Юнайтед

Фото: manutd.com

Новина українською

Британский миллиардер Джим Рэтклифф не собирается предлагать более 4 миллиардов долларов за приобретение "Манчестер Юнайтед".

Однако банк, который на данный момент ведет переговоры о продаже клуба, установил цену в 6 млрд. Конкурентом Рэтклиффа при этом может стать эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Ранее сообщалось, что Тамим бин Хамад будет только вовлечен в сделку, запрос на приобретение поступит от отдельных инвесторов, ведь Qatar Sports не имеет права управлять еще одной европейской командой, кроме "ПСЖ".

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
FootMercato

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