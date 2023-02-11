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Рэтклифф не собирается предлагать более четырех миллиардов долларов за покупку Манчестер Юнайтед
Переговоры далеки от завершения
Фото: manutd.com
Британский миллиардер Джим Рэтклифф не собирается предлагать более 4 миллиардов долларов за приобретение "Манчестер Юнайтед".
Однако банк, который на данный момент ведет переговоры о продаже клуба, установил цену в 6 млрд. Конкурентом Рэтклиффа при этом может стать эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
Ранее сообщалось, что Тамим бин Хамад будет только вовлечен в сделку, запрос на приобретение поступит от отдельных инвесторов, ведь Qatar Sports не имеет права управлять еще одной европейской командой, кроме "ПСЖ".
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