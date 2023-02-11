Рэтклифф не собирается предлагать более четырех миллиардов долларов за покупку Манчестер Юнайтед

Британский миллиардер Джим Рэтклифф не собирается предлагать более 4 миллиардов долларов за приобретение "Манчестер Юнайтед".

Однако банк, который на данный момент ведет переговоры о продаже клуба, установил цену в 6 млрд. Конкурентом Рэтклиффа при этом может стать эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Ранее сообщалось, что Тамим бин Хамад будет только вовлечен в сделку, запрос на приобретение поступит от отдельных инвесторов, ведь Qatar Sports не имеет права управлять еще одной европейской командой, кроме "ПСЖ".